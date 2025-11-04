ニホンイシガメが大好きな方に贈る写真集『日本石亀』の電子書籍版が発売！甲羅干しや水中の写真を100点収録。
ニホンイシガメが大好きな方に贈る写真集。
おなじみの甲羅干しや水中の写真を収録しています。
Mauremys japonicaは日本固有種であるニホンイシガメの学名。
Mauremysはイシガメ属、そしてjaponicaは「日本の」を意味します。
日本だけに生息するニホンイシガメ。
その仕草や生息環境に触れ、魅力を再発見してください。
2021年出版のニホンイシガメの写真集の電子書籍版で、
オリジナルの写真70点に加え、出版以降に撮影した写真30点を付録！
著者紹介
昭和42年京都生まれ。
幼少から水辺の生き物に興味を持ち、そのまま成長し現在に至っています。
水辺に強い関心を示すのは、苗字に「氵（さんずい）」が二つもあることから、何か御先祖様に関係あるのかも知れませんね。
書籍情報
『日本石亀』（電子版）
著者：渡瀬英晃
出版社：パレード
発売日：2025年11月
価格：1,320円（税込）
アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYLTF8HT/
honto:https://honto.jp/ebook/pd_34761104.html
