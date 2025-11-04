ニホンイシガメが大好きな方に贈る写真集『日本石亀』の電子書籍版が発売！甲羅干しや水中の写真を100点収録。

株式会社パレード

ニホンイシガメが大好きな方に贈る写真集。

おなじみの甲羅干しや水中の写真を収録しています。

Mauremys japonicaは日本固有種であるニホンイシガメの学名。

Mauremysはイシガメ属、そしてjaponicaは「日本の」を意味します。

日本だけに生息するニホンイシガメ。

その仕草や生息環境に触れ、魅力を再発見してください。

2021年出版のニホンイシガメの写真集の電子書籍版で、

オリジナルの写真70点に加え、出版以降に撮影した写真30点を付録！

著者紹介

昭和42年京都生まれ。

幼少から水辺の生き物に興味を持ち、そのまま成長し現在に至っています。

水辺に強い関心を示すのは、苗字に「氵（さんずい）」が二つもあることから、何か御先祖様に関係あるのかも知れませんね。

書籍情報

『日本石亀』（電子版）

著者：渡瀬英晃

出版社：パレード

発売日：2025年11月

価格：1,320円（税込）

アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYLTF8HT/

honto:https://honto.jp/ebook/pd_34761104.html

