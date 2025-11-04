ニホンイシガメが大好きな方に贈る写真集『日本石亀』の電子書籍版が発売！甲羅干しや水中の写真を100点収録。

ニホンイシガメが大好きな方に贈る写真集。


おなじみの甲羅干しや水中の写真を収録しています。



Mauremys japonicaは日本固有種であるニホンイシガメの学名。


Mauremysはイシガメ属、そしてjaponicaは「日本の」を意味します。



日本だけに生息するニホンイシガメ。


その仕草や生息環境に触れ、魅力を再発見してください。



2021年出版のニホンイシガメの写真集の電子書籍版で、


オリジナルの写真70点に加え、出版以降に撮影した写真30点を付録！








著者紹介


昭和42年京都生まれ。


幼少から水辺の生き物に興味を持ち、そのまま成長し現在に至っています。


水辺に強い関心を示すのは、苗字に「氵（さんずい）」が二つもあることから、何か御先祖様に関係あるのかも知れませんね。



書籍情報


『日本石亀』（電子版）
著者：渡瀬英晃
出版社：パレード
発売日：2025年11月
価格：1,320円（税込）
アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FYLTF8HT/


honto:https://honto.jp/ebook/pd_34761104.html



出版社情報







母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。

パレードブックスの自費出版
URL：https://www.p-press.jp
TEL：0120-123455
Mail：paradebooks@parade.co.jp

パレードブックスの書籍紹介
URL：https://books.parade.co.jp

【会社概要】


商号：株式会社パレード


大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8


東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5　SHONENGAHO-1　5階


代表取締役：原田直紀


設立：1987年10月20日


資本金：4000万円


事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』