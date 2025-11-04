【メンズスキンケアブランドBULK HOMME】「WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ」にて、THE FACE WASHがメンズコスメ部門で1位を受賞！

株式会社バルクオム

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」(以下、バルクオム／運営：株式会社バルクオム、代表取締役CEO：野口卓也)は、『WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ』において、洗顔料「THE FACE WASH」が、ドラッグ＆バラエティーストアの新商品メンズコスメ部門にて第1位を受賞いたしました。

「WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ」とは

「WWDBEAUTY」は、百貨店・セミセルフ、ドラッグ＆バラエティーストア、ECの各販売チャネルにおいて、2025年上半期（1～6月）に売れた商品を独自に調査。この期間に発売された新商品（NEW PRODUCT）のベスト3に加え、新商品だけでなく既存品を含めた総合（HERO PRODUCT）のベスト3を発表しています。

WWDJAPAN web版記事：https://www.wwdjapan.com/articles/2196727(https://www.wwdjapan.com/articles/2196727)

受賞製品情報

THE FACE WASH（洗顔料）

濃密すぎる泡に溺れる体験が、心地よすぎて癖になる。

製 品 名：THE FACE WASH

内 容 量：100g

価 格：\2,420（税込）

製品説明：

生石けんから生まれる濃密泡のクッションが洗顔時の摩擦刺激を防ぎ、スキンケアとの共通美容成分*が肌の潤いを守りながら皮脂や毛穴の汚れまで吸着洗浄。スッキリした洗い心地と、つっぱりにくい後肌感の両方を備えた洗顔料。

■パッチテスト済（すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません）

※：保湿成分

製品特徴

1. 超濃密で弾力のある未体験の分厚い泡。

生石けんの弾力のある重い泡がデリケートな素肌を摩擦刺激から守る、機能性と心地よさを両立した唯一無二の洗顔体験。

落とすと守るを叶える生石けん

固形ではない液状の石けん成分、生石けん*の濃密泡がきめ細かく毛穴の奥まで洗浄。同時に肌の水分を守りながら、洗顔時の肌への摩擦刺激を防ぐ。

※カリ含有石ケン素地

2. 毛穴の皮脂汚れまで吸着洗浄する、微細な泡。

毛穴よりも小さい粒子の微細な泡が毛穴の皮脂汚れまで吸着洗浄。

肌に必要な潤いは残しながら、皮脂や毛穴の汚れを選択的に吸着洗浄するヒドロキシアパタイト（洗浄）を配合した泡が、残留皮脂による肌トラブルを予防。

3. スッキリ洗える。なのに、つっぱりにくい。

男性の肌は皮脂量が多いのに水分量は少ないため、テカリに隠れて実は乾燥している人が多い傾向にあります。BULK HOMMEの洗顔料はテカリやベタつきや毛穴の汚れをスッキリ落とすのに、洗い上がりはつっぱりにくい使用感。

肌質を選ばずに使えます。

肌を乾燥から守る「美容成分」

マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル（保湿）やトリプルサッカライド(R)*¹、新・8種の共通美容成分*²などの美容成分が肌のバリア機能を守り、洗い上がりのつっぱりにくさや乾燥から肌を保護してくれます。

※1：トレハロース（保湿）、グルコシルトレハロース（保湿）、異性化糖（保湿） ※2：保湿成分

BULK HOMME フェイスケアシリーズについて

THE FACE WASHを見る :https://bulk.co.jp/lp?u=BUL_brand_FW_NM1_001

第1位を受賞した「THE FACE WASH」は、2025年3月に処方およびパッケージのリニューアルを実施。洗顔・薬用化粧水・乳液による基本の3ステップを通じて、肌悩みに応える処方設計へと進化。これらすべての製品には独自コンセプト成分「トリプルサッカライド(R)」が新たに共通配合されており、男性の肌に必要なうるおいをバランスよく届けます。

独自コンセプト成分「トリプルサッカライド(R)」とは

水分と油分のバランスが崩れやすく、デリケートになりがちな男性の肌の根本にアプローチする、3種の糖を独自のプロセスで組み合わせたBULK HOMMEの共通成分。

肌の上に残る化粧水や乳液などのリーブオン製品はもちろん、洗顔料やボディウォッシュなど洗い流して使用するリンスオフ製品でも、肌表面に残って保湿効果を発揮することができます。

詳細はこちらから :https://bulk.co.jp/shop/pages/sp_aboutus

今回の受賞を通じて、男性におけるスキンケアの価値理解と日常化が、より一層広がっていくことを大変嬉しく感じております。

すべての男性が自分らしく年を重ね、充実した人生を送るために。



今後もバルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートする」というビジョンのもと、ビューティを通じて男性のライフスタイルを支え、カルチャーを牽引するブランドであり続けるべく、製品開発と情報発信に取り組んでまいります。

バルクオムとは

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランドです。全てのプロダクトは「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。五感に訴えかける贅沢な泡体験や心地よい香りなど、プロダクトを通して驚きや感動を与えられるようにデザインしています。日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・アメリカをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

アワード受賞歴

・2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

・2020年 Pure Beauty Global Award 2020 グランプリ「THE FACE WASH」

・2025年 Begin Best Beauty 2025 BEST認定「THE FACE WASH」

・2025年 WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ 新商品 メンズコスメ部門 No.1受賞「THE FACE WASH」

会社概要

社名 ：株式会社バルクオム（BULK HOMME Co., Ltd.）

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12 赤坂ノアビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 野口卓也

設立 ：2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 ：9,000万円（2025年11月現在）

事業内容 ：化粧品の企画、販売

TEL ：03-5114-6220（平日 11:00～18:00）

URL ：https://bulk.co.jp



