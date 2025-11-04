HRBrainの取締役CFOにJDSC取締役を務めた作井英陽氏が就任。

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝 以下、当社）は、取締役CFOに株式会社JDSC取締役を務めた作井英陽氏が就任したことをお知らせします。

作井 英陽氏プロフィール

2013年よりUBS及びメリルリンチにおいて投資銀行業務に従事。2018年より株式会社Azitにて財務担当役員。2020年より株式会社JDSCの取締役CFOとして創業2期目から6年間のIPO前後の経営を担い、ソフトバンク、SCSK、ダイキン工業、中部電力といった大手企業との戦略的な資本業務提携や、複数のM&Aの実行等を通じて、企業価値向上に貢献。経済産業省 スタートアップ・ファイナンス研究会の理事を務める等、未上場からグロースの資本市場の活性化にも尽力。

2025年より株式会社HRBrain取締役CFOに就任し、現在に至る。

作井 英陽氏コメント

企業規模や業界を問わず、「深刻な人手不足問題」と「生成AIの技術進化」の2つのメガトレンドが進行しています。HRBrainの包括的なクラウドソリューションやプロフェッショナルサービスを通じて、より人間が活き活きと働けるような人的資本経営とAIの社会実装を推進できるよう尽力して参ります。

HRBrainについて

「HRBrain」は、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地： 東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO： 堀 浩輝

設立： 2016年3月1日

コーポレートサイト： https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト： https://www.hrbrain.jp/(https://www.hrbrain.jp/)

HR大学： https://www.hrbrain.jp/media(https://www.hrbrain.jp/media)

人的資本TIMES： https://note.com/human_capital/(https://note.com/human_capital/)