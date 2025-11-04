エンジニア24万人超の会員データなど独自の強みを活かした包括的なマーケティング支援サービスを提供開始！

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、エンジニアに特化した包括的なマーケティング支援サービスを2025年11月4日より提供開始することを発表します。

◆サービス提供の背景と概要

お問い合わせはこちら :https://marketing.findy-tools.io

当社は2024年より、最大4,000名規模の大型技術カンファレンスを10回以上主催し、累計15,000名を超える方々にご登録いただきました。これまでに、のべ150社以上の企業よりご協賛を賜っています。

協賛企業と伴走し、技術ブランディングを支援していく中で、カンファレンスという「点」の施策だけでは解決しきれない、より本質的なマーケティング課題が明らかになりました。協賛企業が提供するツールの認知から利用までを「線」でつなぎ、継続的に支援する必要性を感じたことをきっかけに、支援領域を拡大し、サービスとして体系化・提供することとなりました。

具体的には、オンライン・オフラインでの技術カンファレンスの企画・運営によるリード獲得をはじめ、企業の事業フェーズやマーケティング課題に応じて、最適な施策を組み合わせ、マーケティングファネル全体をカバーする包括的な支援を行います。

開発者向けツールのレビューサイト「Findy Tools」での口コミ獲得やタイアップ記事広告、アンケートを活用した認知度調査、ホワイトペーパー制作による潜在層への認知獲得、そしてさらにエンジニアを巻き込んだイベントによる技術ブランディングまで、事業成長を支援する多様なメニューを展開します。

◆ “エンジニアのインサイト”を捉えた高精度なアプローチ

昨今、生成AIの台頭に伴い、エンジニア向けツール市場は急速に拡大を続けています。一方で競争も激化しており、多くの生成AIや開発支援ツールを提供する企業が、「ターゲットとなるエンジニアにいかに自社ツールの価値を届けるか」という課題に直面しています。

本サービスは、当社が運営する各サービスの累計会員登録数24万人超を誇るエンジニアプラットフォームの会員データと、累計500回以上のイベント開催を通じて培った“エンジニアのインサイト”を捉えるコンテンツ企画力を活かしています。

当社ならではのアセットを基に、ツールの価値を的確にターゲットとなるエンジニアへ届け、認知向上からリード獲得、商談創出までを一貫して支援いたします。

＜ファインディならではの、3つのアセット＞

- 特徴1：累計会員登録数24万人超のエンジニア会員基盤日本国内に約144万人いるとされるITエンジニア（※1）のうち、当社が提供する各サービスの累計会員登録数は24万人を超えています。職種、役職、企業規模などの詳細な会員データを基に、クライアント企業のツールの特性や目的に合わせて、最適なターゲット層へリーチすることが可能です。- 特徴2：エンジニアに特化したコンテンツ企画力累計500回を超えるエンジニア向けイベントの企画・運営で培ったノウハウを基に、各技術領域におけるトレンドや専門性を的確に捉え、”エンジニアのインサイト”を捉えたコンテンツを制作します。- 特徴3：ハイスキルエンジニアとの独自ネットワーク技術イベントへの登壇や技術記事の寄稿などを通じて、各技術領域で影響力を持つハイスキルなエンジニアとのネットワークを構築しています。このネットワークを活用し、現場の技術トレンドを踏まえた情報発信や、エンジニアとの共同企画を実現します。

（※1）参考：ヒューマンリソシア株式会社、2024年調査版 「世界のITエンジニアレポート」

◆ファインディ株式会社について

2016年に創業した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約24万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの3,700社にお使いいただいております。（※2）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/

（※2）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしています。