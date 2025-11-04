オールカラーで実例豊富！一度挫折した人にこそ読んでほしい、『高校の数学を身近な例からもういちど学びなおす』11月17日発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『オールカラー 高校の数学を身近な例からもういちど学びなおす』（https://amzn.asia/d/i7Tdk99） を11月17日に発売します。

■本当は身近な高校の数学

見慣れない記号や用語の数々に、高校数学をあきらめてしまった人は多いのではないでしょうか。しかし、現実の社会に目を向けてみれば、高校レベルの数学は、銀行の金利や測量、工場での品質検査など、私たちの生活に大いに活用されているものなのです。本書は高校で学ぶ数学の中から主要な項目を選び、オールカラーで、図やイラストも豊富に解説します。

■問題で理解度をチェック

3Dモデリングには「球面を三角形で近似させる」という考えが使われています。ボールを投げた時の動きは「2次関数」で説明できます。

節ごとに「理解度チェック」として確認問題を掲載するとともに、巻末には力試しができる応用問題を掲載。また章末には、学習内容に関連するコラムを掲載しているので、苦手なジャンルも興味を持って学べます。

【目次】

第1章 数の世界と文字式

第2章 図形

第3章 関数で世界を理解しよう

第4章 等式の性質と方程式

第5章 いろいろな関数

第6章 微分・積分

第7章 確率・統計

【著者紹介】

藤原 進之介（ふじわら しんのすけ）

代々木ゼミナール講師。数強塾グループ代表講師。

神奈川県横須賀市出身。20歳で起業し学習塾を計7校舎立ち上げる。東進ハイスクール・東進衛星予備校の最年少講師を経て、日本初の情報科講師として代々木ゼミナールに移籍。武田塾教務部情報課課長。河野玄斗の河野塾講師。株式会社数強塾代表。数検1級。

情報関連の著書多数で、累計12万部突破。『藤原進之介のゼロから始める情報I』（KADOKAWA）をはじめベストセラー多数で、Amazonランキングでは1、2、3、4、5位を同時取得（高校情報処理教科書・参考書ジャンル）。

情報I専門塾「情報ラボ」・英検対策「英論会」・国語専門塾「現代日本国語塾」等を含む数強塾グループは累計生徒数3500名を突破している。

高校生、社会人向けの講演会も多数実施。YouTubeやX、noteで情報発信中。

【書籍情報】

『オールカラー 高校の数学を身近な例からもういちど学びなおす』

著者：藤原 進之介（ふじわら しんのすけ）

発行：ナツメ社

定価：2,200円（税込）

仕様：A5判／240ページ／オールカラー

発売日：2025年11月17日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/i7Tdk99

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/