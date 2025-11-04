マツリカ、組織の成長をデータで加速する営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」を提供開始

株式会社マツリカ

次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica（マツリカ）」をはじめとしたプラットフォームを開発・提供する株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司）は、2025年11月1日、営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target（マツリカターゲット）」の提供を開始したことをお知らせします。本プロダクトは、データ統合からリスト作成、個社特化の提案作成、活動フィードバックまでを一気通貫で支援します。「どの顧客に、どの商品を、どう話すか」をAIが迅速に判断しサポートすることで、チーム全体の営業力強化につながります。

■営業現場の課題

多くの営業現場では、営業担当者が「どの顧客に、どの商品を、どう話すか」という判断を、個人の経験や勘に頼っています。必要な情報が社内外に散在しているため、商談準備には時間がかかり、提案内容も画一的になりがちです。

一方、マネージャーは多忙で、メンバー一人ひとりへの十分な育成・サポートの時間を確保できていません。その結果、経験の浅いメンバーは手探りで提案を進めるしかなく、「どの顧客に、何を話すべきか」が不明確なまま、再現性のある成果を出せない状態に陥っています。これらの課題を包括的に解決し、営業組織全体の生産性と提案力を高めるために、本プロダクトを開発しました。

■サービス概要

Mazrica Targetは、「今、話すべき人」と「今、話すべきこと」を「経験×AI」で導き出す営業特化型AI企業データベースです。データ統合から個社特化の提案作成、活動フィードバックまでを一気通貫で支援し、営業チーム全体の成果を底上げすることで、“誰でも成果を出せる”チームへの変革を促します。

＜サービス一例＞

１.560万社の企業データベース+SFA/CRM連携でターゲット顧客選定を効率化

「データを探す・整える時間」を圧縮し、「顧客に向き合う時間」を拡張。560万社の企業データとSFA/CRMを統合し、Web・IR・財務情報を自動で集約します。さらに、アクティブな企業240万社を瞬時に抽出し、SFA/CRMデータとも簡単連携。未取引のホワイトスペース企業などを瞬時に可視化し、効率的なアプローチを促進します。

AIによるターゲット企業の自動リストアップも活用することで、煩雑なデータ整備から解放され、営業担当者はターゲット選定と提案活動に集中できます。

ユースケースイメージ

・新規開拓で、AIが条件に基づきアプローチ優先度の高い企業を自動抽出

・既存顧客データと外部情報を統合し、アップセル・クロスセルの余地を効率的に検知

・ホワイトスペース可視化を通じて「まだアプローチできていない有望企業」を瞬時に特定

データ探索とリスト作成にかかる時間を大幅削減。

営業チーム全体の“判断スピード”と“提案精度”を劇的に向上させます。

２.部署・人物情報を瞬時に把握し、提案精度を高度化

営業先企業の組織構造をAIが自動で可視化。

部署ごとの役割やミッション、キーパーソンの経歴・関心領域・メディア露出までを統合し、

組織のリアルな全体像を瞬時に把握できます。

ユースケースイメージ

・商談前に想定される「関連部署」や「意思決定者」を把握し、提案ストーリーを最適化

・新規開拓では、経営層／CXO／DX本部長など“会うべきポジション”を明確化

・既存顧客では、異動や新設部門を理解し、リレーションを絶やさないフォローを実現

煩雑なリサーチを自動化し、「組織と人の理解」から提案を始める営業スタイルへ。

Mazrica Targetが、営業の精度とスピードを次の次元へ引き上げます。

３.構造的な企業調査・「個社特化」の提案作成を誰でも1クリックで

商談前の企業リサーチから提案書作成まで、AIが自動支援。Web情報・財務データ・組織構成・企業の動きなどを統合し、顧客企業ごとの課題やトピックを瞬時に要約します。さらに、AIが情報をもとに“個社特化”の提案を1クリックで生成。誰でも短時間で高品質な提案を策定できるようになり、組織の成長を加速します。

ユースケースイメージ

・初回商談前にAIが企業の最新動向を分析し、強み・弱み・提案仮説を自動提示

・既存顧客向けに、事実や仮説と企業動向を踏まえた提案を即時作成

・新人営業でも、上級者のようなストーリー性のある提案骨子を即座に作成可能



情報収集と資料作成を標準化し

経験に依存せず、全員が“顧客ごとに最適化された提案”をスピーディに届けられます。

今後も、営業の属人化を解消し「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」というビジョンの実現に向けて、SFA/CRMとの連携強化・更なるAI活用による自動化をはじめとしたさまざまなアップデートを予定しています。

本サービスの詳細は、以下よりご確認ください。：

詳細 :https://product-senses.mazrica.com/mazrica-target/

■会社概要

「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げるマツリカは、人とテクノロジーの力を掛け合わせることで、もっと自由で、もっと創造的で、充実したワークライフをこの世の中に生み出していきます。現在は、属人化の解消が急務である営業現場のユーザーに向き合い、次世代型営業DXプラットフォーム「Mazrica」と、国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」、営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」、マーケティング・営業AIエージェント「DealAgent」を開発・提供しています。

社 名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本 社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：次世代型営業DXプラットフォームMazricaの運営、営業特化型AI企業データベースMazrica Target、DealAgentの運営、営業活動におけるコンサルティング業務、その他インターネットインフラ事業の開発・運営

