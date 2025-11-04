丸大食品グループ『統合報告書2025』発行のお知らせ

丸大食品株式会社

丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、多くのステークホルダーの皆様に丸大食品グループの事業活動についてお伝えするため、丸大食品グループ『統合報告書2025』を当社ウェブサイトにて公開いたしました。

本報告書では、「食を通じて人と社会へ貢献する企業」を目指す総合食品メーカーとして、丸大食品グループの目指す姿や価値創造プロセスを中心に、企業価値の向上と持続的な成長の実現に向けた取り組みについて掲載しています。また、今年度は企業価値向上への結びつきや、ステークホルダーの皆様との対話の深化のための情報開示の充実に向けて、開示内容を拡充いたしました。

丸大食品グループは今後も真に社会的存在価値が認められる企業へ向かって、あるべき姿を目指し、志を高く、常に新たな挑戦を続けてまいります。

【主な掲載内容】

●トップメッセージ ●財務担当役員メッセージ ●社外取締役メッセージ

●丸大食品の価値創造 ●丸大食品の成長戦略 ●丸大食品の成長基盤

●財務・企業データ

詳しくは当社ウェブサイト（https://www.marudai.jp/corporate/sustainability/data/esg.html）よりご覧いただけます。

私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という 経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。

この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。