NICUに入院している赤ちゃん・ちいさく生まれた赤ちゃんのための初乳採取サポートデバイス「Precious Drop（プレシャス ドロップ）」公式オンラインショップにて一般販売開始

ピジョン株式会社

ピジョン株式会社 （本社：東京、社長：矢野 亮）は、早産や低体重、病気など専門的なケアを必要とする赤ちゃんとご家族を支援する「ちいさな産声サポートプロジェクト(https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/)」を行っています。この度、本プロジェクトの一環で、初乳（※1）をしぼり集めるためのデバイス「Precious Drop（プレシャス ドロップ）」を2025年11月17日（月）に当社公式オンラインショップ本店（https://shop.pigeon.co.jp/）と、各オンラインショップ公式店（※2）にて一般販売を開始いたします。

■赤ちゃんに直接初乳をあげるのが難しいママへ

出産後～数日間に分泌される「初乳」は、病気から赤ちゃんを守ってくれる免疫物質が豊富に含まれ、未熟な胃や腸でも消化がしやすいなど、赤ちゃんを守り成長に必要な成分が濃縮されています。特にちいさく生まれた赤ちゃんにとって初乳は、重篤な病気を予防する命を守る薬のようなものです。

一方で、初乳はにじむ程度のわずかな量しか出ないので、さく乳器ではしぼることが難しい場合が多く、ママたちは、手でしぼりながら、にじみ出てくる初乳一滴一滴をシリンジで吸い取る方法で集めますが、手でしぼることもシリンジで採取するのも慣れていないママにはとても難しい作業です。

本商品は、NICUに入院している赤ちゃん、早産や低出生体重などでちいさく生まれた赤ちゃん、直接母乳をあげられない赤ちゃんなどのために、「できることは何でもしてあげたい」と昼夜問わず懸命に初乳を絞り集めようとするママの姿を見てきた当社の助産師が発案。ママの負担を少しでも軽減し、初乳“Precious Drop＝貴重な一滴”を一滴でも多く赤ちゃんに届けたいと願うママの想いにこたえたいと病院向けに企画・開発し、2022年より周産期母子医療センターを中心に産科病棟やNICU（新生児集中治療室）で使用されています。

■より多くの赤ちゃんとママのために一般販売を開始

これまでは、病院のみでの取扱商品のため、限られた方しか使用ができない状況でしたが、赤ちゃんに初乳をあげたいと思うすべてのママが本商品をお使いいただけるようこの度、公式オンラインショップで一般販売を開始いたします。

当社は今後も、どんな状態で生まれても赤ちゃんが成長する力を育める、そして安心して育てることができる社会を目指し、商品の提供や情報発信を行ってまいります。

※1 出産後～数日間のあいだしか出ない特別な母乳

※2 公式楽天市場店、公式Yahoo!ショッピング店、ピジョン公式Qoo10店

■「Precious Drop」の商品特長

・優しい肌当たり

胸に当てた際に痛みがないよう、肌当たりの良さに徹底的にこだわりました。また、胸についた初乳も集めやすいように、厚みと形も工夫しています。

・大切な初乳を無駄にしない工夫

初乳がデバイスの中に残りにくいように、内側に傾斜をつけ、スムーズにシリンジで採取できるようにしています。

・シリンジに直接接続できて無駄なくスムーズ

病院で使う栄養シリンジに直接接続できるので、初乳を移し替える手間がなく、より衛生的に、無駄なく赤ちゃんに初乳を届けられます。

・滅菌済・使い捨て

ちいさく産まれた赤ちゃんにも安心して初乳を届けられるように、衛生面を重視しています。

※本商品はシリンジとセットでご使用いただく必要があります。

※シリンジは商品には含まれません

■「Precious Drop」の使用方法

本商品は、初乳採取のために病院で用いられているシリンジに装着して使用する、漏斗のようなデバイスです。手でしぼってさく乳し、にじんだ初乳をすくい取るように商品に集めます。

【さく乳未経験者による模型での初乳採取の様子】

通常シリンジでの採取の場合、片手でさく乳をしながら、もう一方の手でシリンジを引く必要があります。

またカップやびんに絞った場合はシリンジに移し替える必要がありますが、シリンジ先端の形状から、一滴残らず集めるのが難しいという問題がありました。本商品は、初乳を集め、そのままシリンジに移すため、初めてでも簡単に、さらに効率的に初乳をとり、赤ちゃんに届けることができます。

■商品概要

赤ちゃんのためにさく乳を頑張っているママに少しでも寄り添える存在でありたい、と願いを込めてパッケージにはメッセージを入れています。

●商品名

初乳採取サポートデバイス Precious Drop

●税込価格

3,520円（本体価格：3,200円）

●入数

20個

※初乳が出ている期間に使いきれる最適な個数

●販売先

病院（院内売店含む）、公式オンラインショップ本店、各オンラインショップ公式店

※一般の店頭でのお取扱いはございません。

●発売日

2025年11月17日（月）

●URL

https://products.pigeon.co.jp/item/index-2769.html

【ご参考】

■初乳の重要性と初乳を集めるママの大変さについて

出産後～数日間に出る母乳は「初乳（しょにゅう）」と呼ばれています。初乳にはその後に出てくる成乳（せいにゅう）に比べ、病気から赤ちゃんを守ってくれる免疫物質が豊富に含まれています。

特に予定より早く出産したママの母乳は、母乳の成分が異なることが知られており、お腹の中にいたときに届けられなかった栄養を母乳によって赤ちゃんに届けようとしています。初乳は、ちいさく生まれた赤ちゃんにとってはまさに命を守る薬のような存在です。

出産直後はにじむ程度のわずかな初乳しか出ませんが、少量でも赤ちゃんに必要な成分がしっかり摂れるように濃縮された状態で出てきます。また、黄色みが強くとろりとしているのが特徴です。

初乳の時期を経て、成乳になり母乳の量が増えてくるとさく乳器で母乳を集められるようになりますが、初乳は量が少なくさく乳器では集めにくいことが多いため、手でしぼり、じわりとにじんだ初乳をシリンジを使って一滴ずつ集めます。

しかし、さく乳もシリンジを触るのも初めてのママにとって、さく乳をしながら一滴一滴をシリンジで吸い取るのはとても難しい作業です。そのため、指や胸についてしまった初乳を見て、「集めた量よりこっちのほうが多いかも」と落ち込んでしまうママもいます。

■シリンジの入手方法について

初乳採取のために使われるシリンジは「経腸栄養シリンジ」と呼ばれる、栄養関連のケアに使われるシリンジが用いられ、Precious Dropの使用の際にも必要です。

シリンジを入手する方法は、ママと赤ちゃんが入院している病院（病棟）やNICUからシリンジを渡されるケースのほか、別途購入が必要な場合もあります。病院の院内の売店で取り扱われているところもありますが、ECサイトや総合病院の売店等で取り扱っている場合もあります。

初乳の分泌は少ないため、1ml、2.5ml、5ml程度の小さいサイズがおすすめです。

■ちいさな産声サポートプロジェクトについて

ピジョンは、早産で生まれた赤ちゃん、低体重で生まれた赤ちゃん、病気の治療が必要な赤ちゃんなど、専門的なケアを必要とする赤ちゃん一人ひとりの健やかな成長を支え、ご家族が安心して幸せを実感できるように「ちいさな産声サポートプロジェクト」を各国で行っています。

このプロジェクトの活動では、「口唇口蓋裂児用哺乳器 セット」「弱吸啜用乳首」など専門的なサポートが必要な赤ちゃん向けの商品開発のほか、「日本橋 母乳バンク」の支援やちいさく早く生まれた赤ちゃん向けの情報冊子の提供など商品開発以外の支援も実施しています。

ピジョンは、今後も専門的なケアを必要とする赤ちゃんとそのご家族のために、日本はもちろん海外での支援活動、そして社会に向けた情報発信を継続的に行ってまいります。

ちいさな産声サポートプロジェクト：https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/

ピジョン株式会社

ピジョンは、育児用品をはじめ、マタニティ用品・介護用品・保育サービスなどを手掛けるブランドです。

60年以上に亘る研究に基づき、製品やサービスを提供することによって、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にしたいと考えています。

ピジョンは、赤ちゃんが生まれながらに持つ素晴らしい力を育み、すべての赤ちゃんがありのままに輝ける世界の創造を目指していきます。



赤ちゃんにやさしい未来に向けた世界中に広がる私たちの取り組みを下記でご紹介しています。

https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/