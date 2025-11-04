アニメ「ハイキュー!!」の人気キャラクターがコイン型電子マネー対応キーホルダー「きゃらぺいっ！」に登場！本日11月4日(火)より予約受付開始
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）は、コイン型電子マネー対応キーホルダー「きゃらぺいっ！」において、アニメ「ハイキュー!!」の人気キャラクター「日向翔陽」「影山飛雄」「月島 蛍」「西谷 夕」「田中龍之介」の全5種を販売することをお知らせいたします。
本商品は、本日2025年11月4日(火)より「Cyber Goods Store」にて予約受付を開始いたします。
コイン型電子マネー対応キーホルダー「きゃらぺいっ！」は、「コイン型Edy」と連携可能なキャッシュレス決済機能を備えており、持ち運びに便利で、コンビニなどの支払いにもお使いいただけます。
今回リリースする「きゃらぺいっ！」では、アニメ「ハイキュー!!」に登場する烏野高校男子排球部のメンバー5人が、ユニフォーム姿でラインナップされています。キャラクターグッズを、日常生活の中でお楽しみいただけます。
■「きゃらぺいっ！」「ハイキュー!!」グッズ情報
※画像はイメージです。
●商品名 ：きゃらぺいっ！ハイキュー!! 日向 翔陽
きゃらぺいっ！ハイキュー!! 影山 飛雄
きゃらぺいっ！ハイキュー!! 月島 蛍
きゃらぺいっ！ハイキュー!! 西谷 夕
きゃらぺいっ！ハイキュー!! 田中 龍之介
●価格 ：2,970円（税込）
●種類 ：全5種
●ラインナップ ：「日向翔陽」「影山飛雄」「月島 蛍」「西谷 夕」「田中龍之介」
●製造元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記 ：(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
※本商品には「コイン型Edy」は付属しておりません。キャッシュレス決済機能をご利用の際は、別途「コイン型Edy」をご購入ください。
https://cyber-goods-store.jp/shop/product_categories/charapay-haikyu
■販売情報
・予約受付期間 ：2025年11月4日（火）11:00～12月19日（金）23:59
・お届け時期 ：2026年3月上旬より順次発送予定
・予約受付場所 ：Cyber Goods Store
■「きゃらぺいっ！」について
「きゃらぺいっ！」とは、キャッシュレス決済機能を備えたコイン型電子マネー対応キーホルダーです。「コイン型Edy」と連携させることで、コンビニなどの支払いにもお使いいただけます。
お気に入りのキャラクターを日常生活に取り入れながら、楽しい推し活と便利なキャッシュレスの両立を実現します。
■アニメ「ハイキュー!!」について
集英社「週刊少年ジャンプ」に2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累
計発行部数は7000万部を突破！バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気
を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。この傑作を原作とす
るテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで
制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
それから4年、「ハイキュー!!」の次なる舞台は劇場版へ！2024年2月に『劇場版ハイキ
ュー!! ゴミ捨て場の決戦』が公開され、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決
が繰り広げられた本作は、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録！また『日本ア
カデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメと
して話題となった。
そして待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』、スペシャルアニメ「ハ
イキュー!! バケモノたちの行くところ」の制作が決定！烏野VS鴎台、梟谷学園高校VS狢坂
高校の熱き準々決勝の劇的瞬間を見逃すな！
公式サイト ：https://haikyu.jp/
公式X ：@animehaikyu_com（https://x.com/animehaikyu_com）
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 藤田晋
事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com