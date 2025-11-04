ウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」｜生活サポートサービス提供の「ライフイン24group」と連携

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、株式会社ライフイン24group（本社：東京都豊島区、代表：谷合浩和、以下「ライフイン24group」）と連携し、2025年11月1日（土）より、当社が提供する福利厚生サービス「Perk」を、ライフイン24groupの会員向けに提供しています。

日常使いしやすい特典を提供、平常時から緊急時までをサポート

今回は、ライフイン24groupの会員向けに、Perkを「ライフサービス24 by Wantedly Perk」として提供します。ウォンテッドリーが用意する会員専用ページにアクセスすると、フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、約900種類の特典を使えるようになります。これにより、会員は、緊急時における住居駆けつけサポートのほかに、日常生活に役立つサービスを活用できるようになります。平常時から緊急時までを支援する仕組みを整えることで、会員のみなさまの毎日の暮らしをより良いものにします。

連携後、まずは既存会員に向けて、Perkが新たに使えるようになったことを周知し、利用者の定着につなげます。その後は、新規契約を検討する顧客に向けて、プラン訴求を行い利用者の増加を図ります。

ライフイン24groupについて

ライフイン24groupは、24時間365日対応の緊急駆けつけサービスをはじめ、お客様の視点に立った多様な生活サポートを通じて、より安心で安全な暮らしの実現を支援しています。

これまで培ってきた住生活支援のワンストップサービスに加え、今回の提携を通じて、緊急時だけでなく平常時にも寄り添う新たなサポート体制の構築を目指してまいります。

＜会社概要＞

会社名 ： ライフイン24group

URL ： https://lifein-24group.com

本社所在地 ： 東京都豊島区東池袋4-14-2 ワークスタジオ01ビル

代表取締役 ： 谷合 浩和

設立 ： 2021年3月

ウォンテッドリーの福利厚生サービス「Perk」について

Perkは、働くみなさまの毎日をサポートする福利厚生サービスです。フードデリバリーや映画館の割引チケットなど、日常的に使いやすい特典を1,000種類以上揃えています。毎日の「うれしい」を増やし、従業員のモチベーション向上に寄与します。

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数42,000社、個人ユーザー数420万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名 ： ウォンテッドリー株式会社

URL ： https://www.wantedly.com

本社所在地 ： 東京都港区白金台5-12-7 MG白金台ビル4F

代表取締役 ： 仲 暁子

設立 ： 2010年9月



事業概要 ：

400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」

- 気軽に会社訪問ができる Wantedly Visit

- 出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People

- 自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment



ビジネス向け

- 採用マーケティング

- Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」

- オンライン社内報サービス「Story」

- チームマネジメントサービス「Pulse」

- 採用管理システム「Wantedly Hire」