【無料オンライン】初級者向けAccount Engagement（旧Pardot）活用セミナーを2025/11/17(月),12/22(月)に開催

フロッグウェル株式会社


デジタル時代におけるマーケティングの手法として、MA（マーケティングオートメーション）を導入す る会社が増えています。しかし、MAを導入したものの活用にハードルを感じ、メルマガを配信するだ けになってしまっている企業のご担当者さまも少なくないと思います。



そこで今回、これまでのコンサルティング実績をもとに、Account Engagementを効果的に活用するた めの考え方をご紹介するセミナーを開催することとなりました。



フロッグウェル株式会社(https://frogwell.co.jp/)は、Salesforce社の認定パートナーとして、Salesforce社の提供するMAツール 「Account Engagment（旧Pardot）」の導入実績も多数ございます。


今回のセミナーでは、これまでの導入実績をもとに、Account Engagementの効果的な活用方法につい てご紹介いたします。


お気軽にお申込みください。



＜セミナーの概要＞


◆セミナータイトル


『Account Engagement活用セミナー ただのメール配信ツールで終わらせないための方法』



◆開催日時


2025/11/17(月)9:00～18:00


2025/12/22(月)9:00～18:00



※本セミナーでは、事前に録画を行ったセミナーを公開いたします。所要時間は1時間です。



◆対象者


MAを導入している企業の担当者様


今後MAの導入を検討している企業の担当者様


MAでどんなことが出来るのかを知りたい企業の担当者様


※本セミナーはMA初級者向けの内容です。



◆プログラム概要


MA活用の基本的な流れ


Account Engagementについて


Account Engagementをただのメール配信ツールで終わらせないためのコツ


フロッグウェルにおける導入/活用事例



◆開催場所


オンライン



◆料金


無料



申し込みはこちらから！


https://frogwell.co.jp/seminar_read/account-engagement-seminar/



【フロッグウェル株式会社　会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階


会社HP：https://frogwell.co.jp/



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム