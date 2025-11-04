Âç·¿¥ï¥´¥ó»ØÄê¤¬¹Åç¤Ë¤Æ³«»Ï¡ª¡¡²ÙÊª¤¬Â¿¤¤ºÝ¤äÂç¿Í¿ô¤Ç¤Î°ÜÆ°¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹
GO³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÅç ¹¨)¤¬Å¸³«¤¹¤ëNo.1*¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ØGO¡Ù(https://go.goinc.jp/)¤Ï¡ÖÂç·¿¥ï¥´¥ó¡×»ØÄêµ¡Ç½¤ò¡¢Âçºå¡¦¿À¸Í¡¦Ê¡²¬¡¦µþÅÔ¤ËÂ³¤¹Åç»ÔÆâ¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£3¼Ò24Âæ¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÃºÇÂç5Ì¾¤Ç¤Î¤´¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹¥É¾¤Î¡ÖÂç·¿¥ï¥´¥ó¡×»ØÄê¤¬¹Åç¤Ç¤â³«»Ï¡ª
2025Ç¯1·îÂçºå»ÔÆâ¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡ÖÂç·¿¥ï¥´¥ó¡×»ØÄêµ¡Ç½¤Ï¡¢²ÙÊª¤ÎÂ¿¤¤´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤ä5Ì¾¤Ç¤Î°ÜÆ°»þ¤Ê¤É¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¹ñÆâ5¥¨¥ê¥¢ÌÜ¤È¤·¤Æ¹Åç»ÔÆâ¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£3¼Ò24Âæ¡¢¥ô¥©¥¯¥·ー¤Ê¤É¤Ç³«»Ï¤·¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ª·Þ¤¨¤Ë¤¢¤¬¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ºÇÂç5Ì¾¤Ç¤Î¤´¾è¼Ö¤«¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹4¸ÄÄøÅÙ¤¬¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤ä¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤ºÝ¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤Î¤´°ÜÆ°»þ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï2Âæ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦5Ì¾¤Ç¤Î¤´°ÜÆ°»þ¤ËÂç·¿¥ï¥´¥ó¼ÖÎ¾¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¤Î¸úÎ¨³èÍÑ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¡¢¡ØGO¡Ù¤Ë¤Æ¾è¼ÖÃÏÆþÎÏ¤Î¾å¡Ö¼¡¤Ø¤¹¤¹¤à¡×¤ò²¡²¼¤¹¤ë¤È¡¢³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤«¤Ä¼þÊÕ¤Ë¼ÖÎ¾¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡ÖÂç·¿¥ï¥´¥ó¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ï¡ÖGO Pay¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÄÂ¡¦·Þ¼ÖÎÁ¶â¡¦¼êÇÛÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ±¿ÄÂ¤È·Þ¼ÖÎÁ¶â¤Î10~20%Ê¬¤òÂç·¿¥ï¥´¥ó¥Á¥ãー¥¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÎÁÎ¨¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢°ÜÆ°ÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
* Sensor TowerÄ´¤Ù - ¥¿¥¯¥·ーÇÛ¼Ö´ØÏ¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡ÊApp Store/Google Play¹ç»»ÃÍ¡Ë - Ä´ºº´ü´Ö¡§2020Ç¯10·î1Æü~2025Ç¯9·î30Æü
¡Ã¡ÖÂç·¿¥ï¥´¥ó¡×»ØÄêµ¡Ç½³µÍ×
- ±¿¹Ô¥¨¥ê¥¢ ¡§ ¹Åç»ÔÃæ¶è¡¢Æî¶è¡¢À¾¶è¡¢Åì¶è¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡¢½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê
- »ö¶È¼ÔÌ¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥×¥¿¥¯¥·ー / ³ô¼°²ñ¼ÒÊõÄÍ¤«¤â¤á¥¿¥¯¥·ー / ¤Ä¤Ð¤á¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò
- ¤´ÍøÍÑÊýË¡ ¡§ ¡ØGO¡Ù¤Ë¤Æ¾è¼ÖÃÏÆþÎÏ¤Î¾å¡Ö¼¡¤Ø¤¹¤¹¤à¡×¤ò²¡²¼¤¹¤ë¤È¡¢³ºÅö¥¨¥ê¥¢¤«¤Ä¡¢¼þÊÕ¤Ë³ºÅö¼ÖÎ¾¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡ÖÂç·¿¥ï¥´¥ó¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¡Öº£¤¹¤°¸Æ¤Ö¡×¤Î¤ß¡¢¡ÖAIÍ½Ìó¡×¤Ç¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¡£
- ¼êÇÛÎÁ¶â ¡§ ±¿ÄÂ¡¦·Þ¼ÖÎÁ¶â¡¦¼êÇÛÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ±¿ÄÂ¤È·Þ¼ÖÎÁ¶â¤Î10~20%Ê¬¤òÂç·¿¥ï¥´¥ó¥Á¥ãー¥¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎÁÎ¨¤Ï10~20%¤Î´Ö¤Ç¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÆ°¤·²¼¸ÂÎÁ¶â500±ß¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡ ¢¨ÎÁÎ¨Éý¤Ïº£¸åÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- »ÙÊ§¤¤ÊýË¡ ¡§ ¡ÖGO Pay¡×¤Î¤ß
- Ãí°Õ»ö¹à ¡§ ºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¥¿¥¯¥·ー¥¢¥×¥ê¡ØGO¡Ù³µÍ×
¢¨¼ÖÎ¾³ÎÄê¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¼ÖÎ¾ÅþÃå¸å¤Ï¤¹¤ß¤ä¤«¤Ê¤´¾è¼Ö¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã»²¹Í¡§°ÜÆ°¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡£ GO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°ÜÆ°¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤ò¼´¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨Æ¯¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦ÁÏÎÏ¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë³«È¯ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°ÜÆ°¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
