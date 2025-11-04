アライドアーキテクツ、デジタルギアと業務連携

アライドアーキテクツ株式会社

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、アニメやゲーム、Vtuberなどのキャラクター3Dモデルや背景の制作、2Dのアニメーションやイラストの制作事業を展開するデジタルギア株式会社（東京都港区、代表取締役社長：漆崎洋一、以下「デジタルギア」）との業務連携を開始しました。これにより、両社は、２D・３Dのアニメーションを活用したSNS向けのコンテンツの企画・制作から、マーケティング施策への活用まで一貫した支援体制のご提供を目指し、協力してまいります。

■業務連携の背景・目的

アライドアーキテクツについて

２D・３Dアニメーションを活用した映像コンテンツは、従来IP/エンタメ業界を中心に活用が進んできましたが、昨今マーケティング施策において、動画コンテンツの重要度が高まるのとともに、徐々に活用を検討する企業・公共団体が増加をしており、当社においても支援の相談をいただくケースが増加しつつあります。一方、同映像コンテンツの制作には専門の体制や設備が必要となることから、従来のデジタル広告代理店型の支援体制では十分な支援が難しいため、業界に精通したパートナーとの連携を模索しておりました。

デジタルギアについて

IP/エンタメ企業様を中心に、２D・３Dアニメーションの制作や、映像コンテンツ制作の業務を受託していたものの、昨今の動画コンテンツのマーケティング利用が進む状況下の中で、動画制作に付随してマーケティング施策（主にSNSへの活用）を受けるケースが増加していることから、SNSマーケティングに精通したパートナーとの連携を模索しておりました。

上記の背景から、両社不足しているスキル・体制を補完できると体制の構築が可能と考え、業務連携パートナーシップ契約を結ぶ判断に至りました。

■業務連携パートナーシップ内容

今回の業務連携は、以下の取り組みを中心に進めてまいります。

- ２Ｄ／３Ｄアニメーションを活用したＳＮＳ用のコンテンツ制作からマーケティング施策実行までの一貫支援体制の構築- 両社取引先への上記支援メニューの共同展開- ＩＰ／エンタメ分野に向けた新たなマーケティング支援サービスの開発

■支援サービスについて

１.公式キャラクターをお持ちで、２D・３Dアニメーションを活用したマーケティングに興味のある企業様向け

- ３Dキャラクターのブラッシュアップ（リファイン・リダクション）- ２Dキャラクターの3D化- 各キャラクターを活用した映像コンテンツの企画・撮影・収録- SNSマーケティング活用に向けた支援全般

２.公式キャラクターはいないが、２D・３Dアニメーションを活用したマーケティングに興味のある企業様 向け

■お問い合わせ先

- オリジナルキャラクターの企画・デザイン・制作- 各キャラクターを活用した映像コンテンツの企画・撮影・収録- SNSマーケティング活用に向けた支援全般

サービス詳細ページ：https://service.aainc.co.jp/solution/tiktok-shop

問い合わせ先：https://service.aainc.co.jp/solution/tiktok-shop/contact

＜デジタルギア株式会社 会社概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/336_1_de5ebf3c83455a28e7df5fc4d7f1b4ae.jpg?v=202511050556 ]【デジタルギア株式会社について】

お客様を起点に“ギア”を回すことで、感動とワクワクに貢献します。デジタルギア株式会社は、2023年に設立されたデジタルエンターテイメント制作会社です。アニメやゲーム、Vtuberなどのキャラクターや背景の3Dモデル制作をはじめ、イラストや2DCGアニメーションの制作も手がけています。「Drive your Digital」を掲げ、クライアントのニーズに応じた最適なクリエイティブを提供することを使命としています。3Dキャラクターのモデリングやモーション収録、イラスト制作、Live2D、Spineを用いたアニメーションなどをワンストップで対応可能な体制を強みとしています。エンジニア、ディレクター、デザイナーが連携し、企画から制作まで一貫したサービスを提供しています。今後は、Vtuberのタレントマネジメントや広告代理事業にも展開し、業界をリードするマルチクリエイター企業を目指します。

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58547/table/336_2_e8088e7f881b36120730113838a9d753.jpg?v=202511050556 ]＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。