アイレット、AI 統合ソリューション群「gaipack」に16個目のサービス「AI セキュリティコンサルティング」を追加

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、 AI 統合ソリューション群「gaipack（ジーエーアイパック）」に、企業の生成 AI 導入・活用に伴うセキュリティリスクを包括的に管理し、安全な利用体制を構築する「AI セキュリティコンサルティング」を追加することを発表します。

本サービスは、「gaipack」の16個目のサービスとして、11月4日(火)より提供を開始します。AI マネジメントの国際規格である「ISO/IEC 42001」取得の実績と高水準なセキュリティ基盤を活用し、お客様の AI セキュリティ課題を包括的に解決してまいります。

サービスページ：https://www.gaipack.ai/services/security(https://www.gaipack.ai/services/security?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=251104)

■サービス提供の背景

AI 市場が拡大し、AI への戦略的投資が企業の持続的な競争優位性を確立する絶対条件となる中、多くの企業がその必要性を認識しつつも、AI 技術の急速な進化に対し、導入における戦略的課題（導入対象、手法、開始点など）に直面しています。また、情報漏洩などのセキュリティリスクへの懸念から、AI 導入後のリスク管理および利用体制の構築に課題を抱える企業が少なくありません。

アイレットは、「gaipack」の提供を通じて企業の AI 導入を総合的に支援する中で、このセキュリティに関する不安を解消し、企業が安心して AI を利用できる環境を整えるための新たな支援体制として、本サービスを構築しました。この背景には、長年にわたり培ってきたクラウドインフラにおける知識と、国際的なセキュリティ認証への厳格な準拠を通じて、お客様のビジネスを支える高いセキュリティ水準を継続的に担保してきた実績があります。

特に、2025年10月15日には AI マネジメントシステムの国際規格である ISO/IEC 42001（AIMS）を取得(https://www.iret.co.jp/news/20251022.html)しており、この国際基準のノウハウを本サービスに統合することで、お客様が安全に AI を利用できる体制構築を実現します。

■ 「AI セキュリティコンサルティング」サービス概要

本サービスは、企業の AI 活用の成熟度評価から、具体的なセキュリティソリューションの提案、そして国際的な認証取得の支援までを、アイレットの専門ノウハウに基づきワンストップでサポートします。お客様のニーズに応じて提供される以下の3つの主要なコンサルティング領域を中心としています。

■ アイレットの強固なセキュリティ基盤と信頼性

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/420_1_413d658505f67964cbc9545e0ee402f4.jpg?v=202511050556 ]

本サービスは、アイレットが長年にわたり培ってきた高水準なセキュリティ認定を基盤としています。

- AIMS 取得ノウハウの活用： アイレットは、ISO/IEC 42001（AIMS）を組織として取得しており、その実践的な知見に基づいた指導が可能です。- 国家機関レベルのセキュリティ認定： 日本の AWS パートナー企業として初めて取得した「AWS Trusted Secure Enclaves Vetted Partner Program（AWS TSE-VPP）」認定をはじめ、SOC 2、ISMS（ISO/IEC 27001）といった国際的な認証の取得を背景に、セキュリティ基盤の信頼性を担保します。- マルチクラウド対応：「gaipack」の全てのソリューションは、お客様のニーズに応じて AWS や Google Cloud、OCI（Oracle Cloud Infrastructure）といった主要なクラウドプラットフォームを利用したマルチクラウド環境に対応可能であり、お客様の環境に合わせた最適なセキュリティ戦略を提案します。

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。