2025年11月新規口座開設キャンペーン実施のお知らせ

SBI FXトレード株式会社

SBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田 行生）は、2025年11月新規口座開設キャンペーンを実施いたしますのでお知らせします。

11月に新しく口座開設いただいたお客さまを対象に、2025年12月12日（金）16時00分までにキャンペーンエントリーからお申込みでもれなく1,000円をキャッシュバック、さらに期間中のお取引数量に応じて、最大100万円をキャッシュバックいたします。

■キャンペーン概要

以下の条件を満たしたお客さま全員に、キャッシュバック条件に応じた金額をキャッシュバックいたします。

・2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）の間に、SBI FXトレードの公式ホームページからの口座開設申込にてFX取引「SBI FXTRADE」の新規口座開設が完了し、2025年12月12日（金）16時00分までにキャンペーンエントリーからお申込み（条件達成者全員にキャッシュバック：1,000円）

・2025年11月3日（月）7時00分～2026年1月1日（木）6時30分の間に、FX取引の新規約定数量合計10万通貨以上のお取引（１.が未達成でも、下記「■プレゼント条件」記載のお取引数量およびキャッシュバック金額により、条件達成者全員にキャッシュバック）

キャンペーン詳細はこちらをご覧ください

https://www.sbifxt.co.jp/campaign/account_cb_202511.html(https://ad.sbifxt-tracking.sbifxt.co.jp/ad/p/r?medium=210&ad=3&creative=73)

■プレゼント条件

■新規口座申込はこちら

https://www.sbifxt.co.jp/fxtaccount/pc/Home/OpenAccountEntry(https://ad.sbifxt-tracking.sbifxt.co.jp/ad/p/r?medium=210&ad=3&creative=19)

当社はSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、顧客満足度NO.1企業を目指し、これまで以上にお客さまが真に求めるサービスを追求して参ります。今後ともSBI FXトレードをよろしくお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBI FXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBI FXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp