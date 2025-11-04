【 11/13 (木) 16:00 】三菱電機 上席執行役員 ビジネスイノベーション本部 松原氏が語る 未来を切り拓く新事業創出 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『未来を切り拓く新事業創出』をテーマに、三菱電機株式会社 上席執行役員 ビジネスイノベーション本部長 松原 公実氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 11/13 (木) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251113(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251113)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、三菱電機株式会社 上席執行役員 ビジネスイノベーション本部長 松原 公実 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/435_1_8685b9f984ae2f46756d350fcd91ad34.jpg?v=202511050624 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：三菱電機 上席執行役員 ビジネスイノベーション本部 松原氏が語る

未来を切り拓く新事業創出～イノベーティブカンパニーへの変革に向けて～

主催：株式会社ビザスク

日時：11月13日（木）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251113(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251113)

三菱電機株式会社

上席執行役員

ビジネスイノベーション本部長

松原 公実 氏

1992 東京藝術大学 美術学部デザイン科 卒業、1992 三菱電機株式会社 入社 デザイン研究所 AVシステム部 AV第１G 配属、2015 出向 内閣府（科学技術・イノベーション政策）、2018 デザイン研究所 ソリューションデザイン部 次長、2019 デザイン研究所 未来イノベーションセンター長、2022 統合デザイン研究所 (2020年に組織名称変更 デザイン研究所 → 統合デザイン研究所) 所長、2023 本社 開発本部 開発業務部 部長、2024 本社 ビジネスイノベーション本部 副本部長 兼 ビジネスイノベーション統括事業部長 兼 事業推進部長、2025 上席執行役員 ビジネスイノベーション本部長

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・松原 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251113(https://visasq.co.jp/seminar/newbusiness251113?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20251113)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/435_2_a53d4cb8c53ed91f6c76d40f71bae98b.jpg?v=202511050624 ]