公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize」、eギフトサービス『AnyGift』を導入

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、株式会社Brave group100％子会社、以下「Smarprise」）が運営する公式グッズ・公式ライセンス商品専門ショップ「colleize（コレイズ）」は、AnyReach株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：中島功之祐）が提供する『AnyGift(エニーギフト)』を活用したeギフトサービスを導入いたしました。これにより、「colleize」が展開する多様なグッズを、幅広いシーンでスマートに届けられるようになりました。

■背景・概要

“日本を代表するコンテンツ産業の架け橋になる” をパーパスに掲げるSmarpriseは、より気軽に大切な方へギフトを贈っていただきたいという思いから、eギフトサービス『AnyGift』を導入いたしました。『AnyGift』では、住所を知らなくてもLINEやメールを通じて「colleize」の商品を贈ることができます。贈る喜びと受け取る幸せを、手軽で安全に繋ぐ「新たな贈り物体験」を提供します。

■ご利用方法

「colleize」が展開する多様なグッズを、サービス追加料金なしでeギフトとして利用いただけます。

普段のグッズを買うように、気軽にギフトの設定が可能です。

贈り手がグッズを購入し、支払い完了後にSNSやメール、チャットなどを使ってメッセージを送付すると、受け取り手が配送先を入力してギフトを受け取ることができます。

推し活友達や同僚、家族など、幅広い方々へ、メッセージ一つで安全にお届けいただけます。

▼利用シーンの一例

・SNSでつながっている本名・住所を知らない友人にプレゼントしたい

・誕生日当日になって思い出したが、今日プレゼントを贈りたい

・結婚祝いや引っ越し祝いなど、新しい住所を聞かずにサプライズで贈りたい



▼プレゼント（eギフト）とは

URL：https://colleize.com/gift

■colleize（コレイズ）とは

「colleize」は、人気アニメ・キャラクターを中心に幅広い商品を取りそろえる公式グッズ・公式ライセンス商品の専門ショップです。限定商品から大ヒット作、定番商品まで、合計30万点以上の商品を取り扱い、会員数は45万ユーザーを抱えています。（※2025年9月現在）

・HP：https://colleize.com/

・X：https://x.com/colleize/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健

・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company