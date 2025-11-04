ジミー チュウの人気フレグランスライン「アイ・ウォント・チュウ」から、華やかなホリデーシーズンにぴったりの限定ボトルとギフトセットが登場

ブルーベル・ジャパン株式会社


街の光が華やぐ季節、ジミー チュウのアイコニックな「アイ・ウォント・チュウ」の香りが、あなたの魅力を最大限に引き出します。2025年のホリデーシーズンにジミー チュウ フレグランスが贈るのは、特別な夜にふさわしいゴールドパールが輝く限定デザインボトルと、ラグジュアリーなギフトセット。



スイートでスパークリングなフローラルの香りが、まるでレッドカーペットでスポットライトを浴びているような気持ちを呼び起こし、心までドレスアップさせてくれます。香りをまとうたびに、自信と輝きがあふれだす、さあ、最高のスタイルでホリデーシーズンを迎えましょう！


詳しくはこちら :
https://bit.ly/46VCyeJ
ジミー チュウ ホリデーコレクション

【ラインアップ】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※すべて税込価格



2025年11月5日（水）数量限定発売



ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム ゴールデンパール エディション


100ｍL 25,740円



ジュエリーのように纏う、ジミー チュウのホリデー仕様の特別なデザインボトルが数量限定発売。


人気の「アイ・ウォント・チュウ オードパルファム」のドレスをまとったようなボトルフォルムは、エレガントなネイビーのグラデーションのドレスに身を包み、ネック部分にゴールドパールのアクセサリーを添えています。このチャームは取り外して、ヘアジュエリーとしてもお楽しみいただけます。心躍る季節にぴったりのアイテムです。










2025年12月3日（水）数量限定発売



ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム ギフトセット


22,550円



華やかなレッドのギフトボックスに、ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム現品と、ミニバッグにも携帯しやすいパーススプレー、同じ香りのボディローションが入った豪華なセット。





（セット内容）


ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム 100mL /


ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ ボディローション 100mL /


ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム パーススプレー 7.5ｍL







【イベント情報】

11月5日（水）～11日（火）に、名古屋三越 栄店で行われる香りの祭典「サロン ド パルファン 2025」に、ジミー チュウフレグランスも参加。新作の「ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム ゴールデンパール エディション」をはじめ、メンズフレグランスを含む人気のフレグランスがラインナップ。イベント限定の購入特典もご用意していますので、ぜひお見逃しなく！



日程：2025年11月5日（水）～11日（火）午前11時～午後9時 ※最終日午後6時終了


場所：名古屋三越 栄店（名古屋市中区栄3-6-1）ラシック 1階 ラシックパサージュ



イベント購入特典：


ジミー チュウフレグランス製品を税込18,370円以上お買い上げの方に、オリジナルポーチとジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファムのミニチュアフレグランス（4.5mL）をプレゼント。 ※数量限定。なくなり次第終了






【キャンペーン情報】

ジミー チュウ レディースフレグランスを税込18,370円以上*お買い上げの方に「トート バッグ」を、ジミー チュウ メンズフレグランスを税込15,510円以上お買い上げの方に「トイレタリー ポーチ」をプレゼント。


*コフレのご購入は対象外。



期間：2025年11月5日（水）～　※数量限定。なくなり次第終了



キャンペーン対象レディースフレグランスはこちら


https://latelierdesparfums.jp/collections/jimmy-choo-ladies-single-product



キャンペーン対象メンズフレグランスはこちら


https://latelierdesparfums.jp/collections/jimmy-choo-men




オリジナル トート バッグ

トイレタリー ポーチ


取扱店舗 :
https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?area=all&brand=jimmy-choo
ジミー チュウ フレグランス取扱店舗