「PayPayで三井住友カードを使おう！登録＆ご利用で最大1,000％還元キャンペーン」キャンペーンを実施

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、PayPay株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員CEO：中山 一郎、以下：PayPay）と三井住友カードご利用の方に向けたキャンペーン(※)を開始します。

三井住友カード株式会社

※キャンペーン内容は＜本キャンペーン概要＞をご覧ください。

＜本キャンペーン概要＞

キャンペーン名称

PayPayで三井住友カードを使おう！登録＆ご利用で最大1,000％還元キャンペーン

期間

2025年11月4日（火）～2026年1月18日（土）

対象カード

キャンペーンページに記載のある三井住友カード

※対象カードの詳細は必ずキャンペーンページ(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224269.jsp?dk=sp_083_0018537)をご確認ください

キャンペーン条件

期間中、（1）（2）を両方満たすことが条件です。

（1）「PayPay」の支払い方法に対象カードを追加

登録方法はこちら（遷移先：https://paypay.ne.jp/guide/card/）

（2）期間中、支払い方法を対象カードに設定した「PayPay」で合計500円（税込）以上お支払い

【PayPayでのお支払い方法】

１.「PayPay」アプリ内のホーム画面の「支払う」を選択

２.「PayPay残高」を選択

３.登録した対象カードを選択

４.対象カードが選択されていることをご確認のうえ、決済

※キャンペーン開始時点ですでに登録済みの方も対象です。

※支払い方法を対象カード以外に設定したお支払いは対象になりません。

※家族カードでのご利用も対象となります。ご利用金額は本会員と合算いたします。

※複数カードをお持ちの場合、各対象カードのご利用金額を合算いたします。

※期間中の返品は集計から減算いたします

※エントリーは不要です。

特典

1等：期間中の対象ご利用合計額(税込)の1,000％（10倍）相当のVポイント還元/100名

2等：100円相当のVポイント還元/1等以外の方全員

※1等は期間中の対象の合計利用額の10倍相当を還元(上限5万ポイント)いたします。

※当選は本会員お1人さまにつき1回までとなります。

キャンペーンぺージはこちら

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224269.jsp?dk=sp_083_0018537

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、様々なシーンで皆さまのサポートができるよう努めてまいります。

※PayPayは、PayPay株式会社の登録商標または商標です。