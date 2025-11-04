コンセプトストア「V.A.」にて「UNDERCOVER」のカプセルコレクションを11月8日（土）に発売

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）は、コンセプトストア「V.A.（ヴイエー）」にて、「UNDERCOVER（アンダーカバー）」のカプセルコレクションを2025年11月8日（土）より発売いたします。

「UNDERCOVER」のデザイナーである高橋盾氏と藤原ヒロシ氏が思う「今、着たい服」から生まれたカプセルコレクション。

先日発表された「UNDERCOVER」 と「FRAGMENT」によるゲリラ・ポップアップショップで先行リリースした一部アイテムを「V.A.」にてご覧いただけます。本アイテムは「UNDERCOVER」および「V.A.」のみでの展開となります。

中でも注目すべきは、ダウンジャケットとベスト、フリースのセットアップ。両氏に共通する定番アイテムである「チャイナジャケット」から着想を得たデザインに仕上げられています。

ダウンおよびベストには、軽量かつ薄手のダウンを採用。海外への移動時にもそのまま着用できる利便性を備え、パッキングのしやすさにも配慮しています。さらに、近年短くなった冬のシーズンにも対応し、長い期間快適に着られるボリューム感を実現しています。

数量限定となりますので、この機会にぜひ「V.A.」店頭にてご覧ください。

UC2E9209 \71,500／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACKUC2E9503 \38,500／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACKUC2E9601 \37,400／SIZE：M-L／COLOR：BLACKUC2E9S01 \19,800／SIZE：ONE／COLOR：BLACKUC2E9002 \99,000／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACK *11月中旬頃より発売予定UC2E9210 \132,000／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACK *11月中旬頃より発売予定UC2E9816 \16,500／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACK,WHITEUC2E9819 \14,300／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACK,WHITEUC2E9820 \35,200／SIZE：L-XXL／COLOR：BLACK,WHITEUC2E9K03 \13,200／SIZE：ONE／COLOR：BLACKUC2E9Z06-1 \1,650／SIZE：ONEUC2E9Z06-2 \1,650／SIZE：ONE

【概要】

発売日

「V.A.」店舗：2025年11月8日（土）

「V.A.」オンラインストア：2025年11月10日（月）

※一部アイテムのみ11月中旬頃に発売予定

取り扱い店舗：

「V.A.」店舗、「V.A.」オンラインストア（https://vatokyo.com/）

「UNDERCOVER」各店

公式WEBサイト：https://vatokyo.com/

公式Instagram（@va.tokyo）：https://www.instagram.com/va.tokyo/