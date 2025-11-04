「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の「選べる特典」に「Lemino」「ｄアニメストア」を追加

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下ドコモ）は、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の特典対象サービスに「Lemino※1」「ｄアニメストア」を加え、「DAZN for docomo」※2「NBA docomo」と合わせた４サービスのうち最大２サービスを追加料金なしでご利用いただける「選べる特典」を2026年2月（予定）から提供します。

更に、人気アーティストのライブチケットの先行販売や、限定グッズの抽選プレゼント、限定イベントの実施など 「特別な体験価値」特典も提供します。

ドコモはこれまで、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまが追加料金なしでお楽しみいただける特典として、「DAZN for docomo」や「NBA docomo」といったスポーツコンテンツを提供してまいりました。 今回新たに「Lemino※1」「ｄアニメストア」を特典に追加※3し、「スポーツはあまり見ないので、他のサービスも選べるようにしてほしい」「エンタメコンテンツをもっとおトクに楽しみたい」といったお客さまのご要望にお応えします。この 「選べる特典」では、4つのサービスから、お客さまご自身の興味に合わせて最大２つのサービスを追加料金なしでご利用いただけます。なお、「選べる特典」の2サービスは、お客さまのご希望に合わせ、サービスを毎月切り替えてご利用いただくことが可能です。

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」は、スポーツに限らず、「Lemino ※1」を選択するとBTSやMISIAといった人気アーティストによるライブ映像※4や「北方謙三 水滸伝」※5などのドラマ、「ｄアニメストア」を選択すると 最新クールで放送中のアニメといったさまざまなエンタメコンテンツをお楽しみいただけるように進化し、スポーツファンのお客さまに加えて、5千万人以上の音楽ファン※6、2千万人以上のアニメファン※６のお客さまにもご満足いただける バリューをお届けします。

また「選べる特典」に加えて、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さま限定の「特別な体験価値」特典を拡充します。例えば、「選べる特典」で「Lemino※1」をご契約のお客さまには、人気アーティストのライブ チケット先行販売や限定イベントの実施などの特典を用意したり、「dアニメストア」をご契約のお客さまには、「ANIMAX MUSIX」等の音楽アニメイベントや大型アニメフェスへの抽選でのご招待や先行入場などの特典を提供します。

加えて、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約されている全てのお客さまを対象に、東京ディズニー リゾート(R)パークチケットと「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」いずれかの 専用鑑賞エリア招待券が当たるキャンペーンも実施します。

今後「特別な体験価値」は、今後も順次拡大し提供する予定です。

「選べる特典」に追加される「Lemino※1」は、国内の人気ドラマやオリジナルコンテンツをはじめ、幅広いジャンルの作品が見放題※7のサービスです。2025年11月以降順次（予定）、BTS等の豪華アーティストのライブ映像などが追加されるほか、映像配信・放送サービスにおいて国内外の人気アーティストのライブを数多く提供し、ライブ収録においても高い評価を有する株式会社WOWOW（以下WOWOW）で放送・配信予定のDREAMS COME TRUE、藤井フミヤ、MISIA、ATEEZ、BE:FIRSTなど人気アーティストの音楽ライブ映像が視聴できるようになります。また、今後はドコモとWOWOWが共同制作を行うオリジナルドラマや共同調達を行う音楽ライブなどの新たなコンテンツも拡充されます。

これまでのドラマ・映画といった作品だけでなく音楽コンテンツも拡充された「新たなLemino※1」を「ドコモ MAX」 「ドコモ ポイ活 MAX」では追加料金の必要なくお楽しみいただけます。

詳細については、「Lemino」の特設サイトで順次更新予定です。

■Lemino特設サイトURL：https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000150/

「dアニメストア」は、話題の最新作から懐かしのアニメ作品まで約6千作品以上のコンテンツをお楽しみいただけるサービスです。「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査」の定額制動画配信サービス「アニメ部門」において 9年連続となる第1位を獲得しております。

dアニメストアのサービス詳細については、ｄアニメストアサービスサイトをご確認ください。

■dアニメストアサービスサイトURL：https://www.docomo.ne.jp/service/anime_store/



「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」は今後も進化を続け、スポーツ・エンターテインメントコンテンツに限らず お客さまのニーズにお応えするとともにお客さま一人ひとりへ新たな体験や多様な価値を提供してまいります。



※1 Leminoプレミアム(月額990円（税込）)のご契約が必要です。（ドコモMAX、ドコモポイ活MAXの選べる特典で選択した場合は追加料金なしで利用可。）

※2 追加有料コンテンツの取り扱いはございません。「DAZN for docomo」の詳細はこちら(https://www.docomo.ne.jp/service/dazn/)

※3 「Lemino（App Storeでの購入）」「Lemino（Google Playでの購入）」「Leminoプリペイドカード」「Lemino視聴用シリアルコード」「dアニメストア（App Storeでの購入）」「dアニメストア（Google Playでの購入）」「dアニメストア ニコニコ支店」「dアニメストア for Prime Video」をご利用のお客さまは、特典の対象外となります。

※4 2025年11月以降順次（予定）配信します。

※5 2026年2月15日（日）から配信します。

※6 株式会社ドコモ・インサイトマーケティングによる調査結果（2024年6月実施）からの推計値

※7 一部個別課金サービスがございます。

※NTTドコモは、「東京ディズニーランド(R)」「東京ディズニーシー(R)」のオフィシャルスポンサーです。

※記載の価格は特に記載のない場合、すべて税込みです。

別紙

新しい「Lemino※1」の音楽ライブコンテンツラインアップアーティスト一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/633_1_941ce8f719ea3ad25c06c6fcb93de5a0.jpg?v=202511050556 ]

※その他のアーティストは順次発表します。

参考

株式会社WOWOWの概要



■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/633_2_9bb9d73beaf493bda145d85bfff82532.jpg?v=202511050556 ]



■過去のWOWOW放送・配信コンテンツ※1（すべて五十音順）

・音楽ライブ放送・配信アーティスト（参考例 一部抜粋）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/633_3_961fcf14c9dbddb21d23148c627f8df9.jpg?v=202511050556 ]



・オリジナルドラマ（主な24年度、25年度放送・配信作品）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/633_4_6795766159bf260990a1c938b548dd57.jpg?v=202511050556 ]

※1 WOWOW で過去放送・配信したラインナップです。新しい「Lemino」にてご視聴いただけるコンテンツではありません。