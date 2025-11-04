¡Ö¤·¤¬¤®¤ó»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¹ÃÍÛ¶½»º¥°¥ëー¥×¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¢²ì¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§ÂçÄÅ»Ô¡¢Æ¬¼è¡§µ×ÊÝÅÄ¿¿Ìé¡Ë¤ª¤è¤ÓÅö¹Ô¤ÎÅê»ñÀìÌç»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤¬¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼ÅÄÃÎÇ·¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤·¤¬¤®¤ó»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ï¤Þ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Ã²ì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ³Ñ¼£ÂÀ¡Ë¤Î³ô¼°¤ò2025Ç¯10·î31ÆüÉÕ¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ï¤Þ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë»º¶ÈÇÑ´þÊª¼ý½¸±¿ÈÂ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹ÃÍÛ¶½»º¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹ÃÍÛ¶½»º¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß¥Ï¥¼¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥µー¥¥å¥éー¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºö¤Ç¤¢¤ëPCB¡Ê¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Õ¥§¥Ë¥ë¡ËÇÑ´þÊª¤ÎÅ¬Àµ½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤«¤é½èÍý¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢´Ä¶Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤·¤¬¤®¤ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢¹ÃÍÛ¶½»º¥°¥ëー¥×¤È¤È¤â¤Ë»ö¶È´ðÈ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È°ìÁØ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥¥å¥éー¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹ÃÍÛ¶½»º¥°¥ëー¥×¤È¼¢²ì¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¢²ì¸©¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¸»½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¹Ô¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¡Ö¡Ø»°Êý¤è¤·¡Ù¤ÇÃÏ°è¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÄã¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1.½Ð»ñÀè¤Î³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/46829/table/35_1_451b901c4ff0bc4ca18ac012108df037.jpg?v=202511050556 ]
¡Ú½Ð»ñÀè¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/46829/table/35_2_6bc8c6874e787a09d5cf968c78dc59ec.jpg?v=202511050556 ]
¹ÃÍÛ¶½»º¤Î¹Í¤¨¤ë¥µー¥¥å¥éー¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー
2.¡Ö¤·¤¬¤®¤ó»ö¶È¾µ·Ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î³µÍ×[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/46829/table/35_3_14041f2b146568f3eb36b36a98086b61.jpg?v=202511050556 ]
