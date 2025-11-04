【スーパー銭湯の“勘頼み”集客を終わらせる】データ分析×クーポン自動配信で売上とリピート率を伸ばすDXシステム「温浴DMS （おんよくDMS）」を開発開始

株式会社デバイスエージェンシー

株式会社くじらITサポートサービス（本社：大阪市西区）は、温浴施設向けダイレクトマーケティングシステム「温浴DMS（おんよくDMS）」の開発に11月4日から着手しました。券売機とLINEミニアプリを活用し、顧客アプローチの自動化と業務の省人化を実現することで、温浴業界が抱える人手不足や集客課題の解決を目指すDXソリューションです。完成後は、株式会社デバイスエージェンシー（本社：大阪市西区）が販売代理店として取り扱う予定です。

本システムでは、顧客識別機能を備えた次世代型券売機を軸に、来店・購買データをリアルタイムで収集・分析。フロント業務を増やすことなく、リピーター獲得や売上拡大に直結するマーケティング施策を自動で実行できます。

開発背景：温浴施設が直面する「人手不足」と「集客」の二重課題

昨今、多くの温浴施設・スーパー銭湯では、「深刻な人手不足」と「エネルギーコストの高騰」が経営上の最優先課題となっています。現場のオペレーション効率化が急務である一方、新規顧客の獲得やリピーター育成といったマーケティング活動も欠かせません。しかし、専任の担当者を置くことが難しい施設も多く、「DXツールを導入しても使いこなせない」というリテラシーの壁が存在していました。



こうした状況の中、現場の負担を増やさずにマーケティング施策を自動的に実行できる仕組みが求められています。そこで当社は、券売機とLINEミニアプリを組み合わせ、顧客接点の自動化と販促強化を両立できる「温浴DMS」の開発に着手しました。

サービス概要：データ活用で省人化と集客力の最大化を両立

「温浴DMS」は、温浴施設の「省人化」と「集客力の最大化」を目的としたダイレクトマーケティングシステムです。

大手チェーンの運営企業様には投資対効果（ROI）の最大化を、単独・少数店舗の施設様には現場業務の省力化を、それぞれのニーズに合わせて提供します。

主な特徴・技術的ポイント

顧客がLINEミニアプリを利用して入館することで、来館頻度・利用時間・購買データ・属性データが自動で紐づけられ、データ活用による集客・販促の最適化が可能になります。●LINEミニアプリによるロイヤリティ向上

施設内のPOPなどから簡単にLINEミニアプリを登録。来館ごとにポイントが貯まるデジタルスタンプカード機能、オンライン回数券、クーポン配信機能により、リピーター獲得を促進します。

●券売機との連携でクーポン・回数券利用を完全自動化

LINEで配信されたQRコード形式のクーポンや回数券を、顧客自身が券売機で読み取って利用。スタッフによる確認・処理を不要にし、現場の業務負荷を大幅に軽減します。

●来館データを活用したマーケティング施策の自動化

「最終来館日から1ヶ月経過した顧客」「平日の利用が多い顧客」などのセグメントを自動で分析し、最適なタイミングでクーポンやお知らせを配信。専任の担当者がいなくても、データドリブンな販促が可能になります。

今後の展開

「温浴DMS」は現在、プロトタイプ開発を進行中です。株式会社デバイスエージェンシーは、開発元である株式会社くじらITサポートサービスと連携し、温浴施設へのヒアリングや実証実験を経て、本格展開を目指します。将来的には、都市型・地方型を問わず、全国の温浴施設への導入拡大を計画しています。

会社概要

＜販売代理店＞

- 会社名：株式会社デバイスエージェンシー

- 所在地：〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目17番18号 原田ビルディング1階

- 企業サイト：https://device-agency.co.jp

＜開発元＞

- 会社名：株式会社くじらITサポートサービス

- 所在地：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目15番6号 西本町ビル4階

- 企業サイト：https://www.kujira-itss.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社デバイスエージェンシー

電話番号：06-6585-9865

メールアドレス：info@device-agency.co.jp

