【2025年11月15日】結婚相談所開業・副業を検討の方向けオンラインセミナー【異業種で開業・失敗しない結婚相談所運営】

株式会社TMSホールディングス

【セミナーのお申し込みはこちらから】

開催日時：2025年11月15日（土）11時00分～12時00分

https://kaigyo.nakoudonet.com/setsumeikai-owner/?post_id=112638

※Zoomを用いたオンライン開催となります。

会場：オンラインにて実施

講師：BR Marriage 鈴木先生

名古屋を中心に相談所を運営し、成婚を出し続け事業成功をおさめているBR Marriage の鈴木もえ先生（https://www.br-marriage.com/ ）より、結婚相談所の裏側についてお話いただきます！

当日、質問や疑問がありましたらお答えいただけますので、是非ご参加ください。

※結婚相談所のご開業を検討されている方必見のセミナーとなります。現在結婚相談所運営をされている方は対象ではございません。

▼セミナーに関するお問い合わせ先はこちら▼

TMS 全国結婚相談事業者連盟事務局

お問い合わせフォーム：https://www.nakoudonet.com/kaigyo_contact/

電話番号：050-1746-3887

会社名：株式会社TMS

本社所在地：〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2-2-7御堂筋ジュンアシダビル7F

TEL：050-1746-3887

代表者：代表取締役社長 吉末 育宏

HP：https://www.nakoudonet.com/kaigyo/

■株式会社TMS 会社概要

■TMSグループ事業概要

TMSグループは、婚活総合カンパニーとして婚活イベント事業、直営結婚相談所事業、連盟事業、ブライダル事業を柱に、「人と人」「人と事業」をつなぐ仕組みを生み出し、高付加価値サービスと品質向上ノウハウをそれぞれの事業で循環させることで、グループ全体の価値を高め、次世代のスタンダードとなるサービス創造に取り組んでいます。

