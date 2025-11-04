【待望のiOS版リリース】初期費用ゼロのRFIDソリューション「MANICAモバイル」が、いよいよApp Storeでの提供を開始

株式会社ハヤト・インフォメーション

株式会社ハヤト・インフォメーション（本社：東京都新宿区、代表取締役：本間 隆）は、リリース以来、業種業態を問わず数多くの企業や個人にご愛用いただいているRFIDを活用したクラウド型モバイルソリューション「MANICAモバイル」において、このたび待望のiOS版アプリをリリース、App Storeでの提供を開始することをお知らせします。

「MANICAモバイルの機能は魅力的だが、社内ルールやセキュリティへの考慮から、Android版であるかぎり導入できない」という多くの潜在ユーザからの声に応えた形となります。これにより、iOSユーザーも初期費用ゼロでスマートデバイスから長距離・まとめ読みが得意なUHF帯RFIDの運用を可能にします。入庫／出庫、貸出／返却といった多様な検品作業を効率化し、アイテムの在庫管理／資産管理／所在管理などの業務を劇的に改善します。

1. 開発の背景と目的

近年、企業の資産管理や備品管理において、効率化と正確性の向上は喫緊の課題となっています。特にRFID（無線自動識別）技術は有効ですが、専用のサーバーや高価なシステム導入が必須であり、中小企業や部門レベルでの手軽な活用が困難でした。当社は、この導入障壁を撤廃するため、**「初期費用ゼロ」「スマートフォン完結」「クラウド連携」**をコンセプトに掲げ、「MANICAモバイル」の開発に着手しました。今回のiOS版リリースにより、既存ユーザーからの強い要望に応え、より多くのユーザーの利用環境に対応し、RFID活用の裾野を広げます。

2. MANICAモバイルの主な特徴

場所を選ばず、あらゆる検品作業に対応可能な豊富な機能を搭載しています。

特徴1：初期費用ゼロ＆Android / iOS対応

専用PCやサーバー構築が不要。AndroidおよびiOSスマートフォンにアプリを無料ダウンロードし、BluetoothでUHF帯RFIDリーダーとペアリングするだけで即座に利用開始できます。（※UHF帯のRFIDを利用する場合、リーダー本体は別途購入が必要です）

特徴2：多様な業務に対応するマルチメニューサポート

管理画面からメニュー構成を自由に選択・変更可能。「貸出／返却」「入庫／出庫」「棚卸」など、様々な検品作業にノンカスタマイズで対応します。

特徴3：クラウドベースでのリアルタイム拠点間連携

現場でリーダーから吸い上げられたデータはクラウド上で一元管理され、単一拠点内のトラッキングに加え、拠点間の移動登録にも対応。管理者は、複数拠点の在庫状況や移動履歴をリアルタイムで把握できます。

特徴4：探索機能とリスト消し込み機能による精度向上

行方不明のアイテムは「探索モード」で音響アラートにより場所を特定できます。また、返却時には貸出実績との突合（リスト消し込み）処理により、返却漏れや読み落としを未然に防止します。

3. 今後の展開

「MANICAモバイル」は、複数拠点をまたがるエンタープライズでの大規模利用についてはもちろん、様々な管理対象、管理要件に対応可能な柔軟なメニュー構成、直感的で分かりやすいインターフェイスにより、単一拠点や部署単位など、小規模組織におけるスピーディなRFID導入についてもサポートしてまいりました。今回のiOS版リリースにより、更に多くの現場におけるRFID/NFC利用シーンの拡大を目指します。

アプリダウンロードページ: https://apps.apple.com/jp/app/manica-mobile/id6747874466

【株式会社ハヤト・インフォメーションについて】 株式会社ハヤト・インフォメーションは、システムインテグレーションや情報技術に関するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ハヤト・インフォメーション マーケティンググループ 担当：大坂 泰弘 E-mail：cs@hayato.info TEL：03-5925-8088

以上

2025年11月4日