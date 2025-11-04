宇宙志向ビジネスを先導する人材を育てるプログラム

学校法人東京理科大学

東京理科大学は、大分県および大分県立国東高等学校と連携し、文部科学省「令和6年度 宇宙航空科学技術推進委託費 宇宙航空専門人材育成プログラム」に採択された「宇宙志向ビジネスを先導する人材を育てるBootcamp in 大分」を実施しています。

本プログラムは、高校生・大学生がチームを組み、スペースビジネスに関する課題解決や実験活動を通じて、将来の宇宙関連産業を担う人材の育成を目的としています。 今回、全4回の合宿型プログラムの最終回として「Bootcamp4」を開催し、これまでのパラボリックフライト実験の成果をもとに、参加チームによる最終発表や企業との交流を行います。

ご多用の折とは存じますが、報道関係者の皆さまにおかれましては、ぜひご取材くださいますようお願い申し上げます。取材を希望される方は、プレスリリースをご確認いただき、12月5日（金）までに広報課にご連絡ください。

なお、「12月21日（日）10:30-12:45 実験結果報告会（高校生チームによる発表）」は一般聴講(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20251104_5402.html)を受け付けています。

県営名古屋空港でのパラボリックフライト実験の様子

＜開催概要＞

■日時：2025年12月20日（土）・21日（日）

■会場：

・1日目：東京理科大学 野田キャンパス 7号館2階 共創エリア1（千葉県野田市山崎2641）

・2日目：宇宙ビジネス共創拠点 X-NIHONBASHI TOWER 日本橋三井タワー 7階（東京都中央区日本橋室町2丁目1－1）

■参加者：

大分県立国東高等学校生および公募で選抜された高校生20名

東京理科大学および他大学学生（高校生を指導するメンター）6名

株式会社宇宙の学び舎seed （学生のみで運営する宇宙教育ベンチャー企業）等

＜主なプログラム＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102047/table/204_1_f7298ab569635d8c2c1bfe79060f1d86.jpg?v=202511050525 ]