柚木麻子さん『BUTTER』イギリス版翻訳者、ポリー・バートンさんの来日が決定！

株式会社新潮社

一般財団法人新潮文芸振興会による日本文化・芸術を海外に普及させる活動の一環として、柚木麻子さん『BUTTER』（新潮文庫）イギリス版の翻訳を担当したポリー・バートンさんが日本に招聘されることが決まりました。

ポリー・バートンさん (C)Garry Loughlin

イギリス国内でベストセラーとなり、日本でも話題となった柚木麻子さん『BUTTER』。その英語訳を担当されたポリー・バートンさんは、『BUTTER』のほかにも、窪美澄さん『ふがいない僕は空を見た』や津村記久子さん『この世にたやすい仕事はない』（いずれも新潮文庫）など、日本の文学作品を数多く翻訳されている、人気翻訳家です。

今回の来日は2026年1月の予定。滞在中は、日本の作家との対談を行うほか、翻訳家育成のための日英翻訳ワークショップや、一般向けの講演会などを開催する予定です。

■ 英訳を担当した柚木麻子さん『BUTTER』はイギリス本国でベストセラーに

全世界累計120万部を突破し、38ヵ国での翻訳出版が決定している『BUTTER』。2024年2月に4th Estateから刊行されたイギリス版は、英国内で3つの賞を受賞し、累計45万部を突破するベストセラーとなっています。

■ ポリー・バートンさん プロフィール

- 「Books Are My Bag Readers Awards 2024」Breakthrough Author受賞→イギリスの各書店がノミネート作を選出、読者の投票により受賞作が決定。- 「Waterstones Book of the Year 2024」受賞→イギリスの大手書店チェーンWaterstonesが選出。翻訳小説がこの賞を受賞するのは極めて珍しく、なんと日本人初の受賞に。- 「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門受賞→こちらも日本人初受賞！- 英国推理作家協会賞（ダガー賞）翻訳小説部門 最終候補作→世界的に権威のある犯罪・ミステリー小説の文学賞柚木麻子さん『BUTTER』イギリス版（左）と日本版（右） (C)新潮社

英国在住の作家、日本文学・ノンフィクションの翻訳家。翻訳作品には柴崎友香『春の庭』、津村紀久子『この世にたやすい仕事はない』、金井美恵子『軽いめまい』、柚木麻子『BUTTER』、松田青子『おばあちゃんたちのいるところ』などがある。 また、エッセイ『Fifty Sounds』、『Porn: An Oral History』の著者でもあり、 2026年には小説『What am I, a Deer?』を刊行予定。

Polly Barton

■ 新潮文芸振興会とは

新潮文芸振興会は、文学と芸術の振興を目的とした一般財団法人です。

各種文学賞の運営や、海外の日本文学や文化を研究する学生への助成を通じて、文芸活動を活性化させ、日本の文化的豊かさの向上に貢献しています。

また、国際的な視野に立ち、現代日本文学の海外への紹介や海外作家の招聘を通じて、国際文化交流の促進にも注力しています。

https://www.shincho-foundation.or.jp/