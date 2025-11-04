【ホテル業態のInstagram連携が復活 他】Google マップ・Google ビジネスプロフィールのアップデート情報（2025年10月版）を無料公開

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）が、Google マップ(TM)︎・Google ビジネスプロフィールのアップデート情報（2025年10月版）を無料公開しましたのでご案内いたします。

レポートの無料請求はこちらをクリック :https://jp.can-ly.com/whitepaper/canly_gbpupdate2510/%20?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

■背景

スマートフォンの普及により、店舗へ来訪する際にGoogle やGoogle マップで検索するのが当たり前の時代になりました。そのため、Google マップ経由での来訪を増やす施策であるMEO対策が店舗集客において近年注目されています。

■レポートの概要

MEO対策をするためには、Google マップ上に店舗情報を掲載できるツールであるGoogle ビジネスプロフィール（以下、GBP）を活用することが必要不可欠です。しかし、ただアカウントを作成して店舗情報を登録しておくだけでは意味がありません。常にGoogle の最新アップデート情報を把握し、改善を繰り返していくことが重要です。

そのため、今回は2025年10月のGoogle マップ・GBPアップデート情報をレポート化しました。

アップデート情報はもちろん、GBP活用情報や、よくある質問の回答もまとめましたので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

＼中身を少しだけご紹介！！／

イメージ■本レポートでわかること

・2025年10月のGoogle マップ・GBPのアップデート情報



■こんな方におすすめ

・Google マップ・GBPの運用を担当されている方

・Google マップ・GBPの最新アップデート情報を知りたい方

・具体的なMEO対策手法を知りたい方

■レポートの無料請求はこちら

■会社概要
会社名 ：株式会社カンリー

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：・店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

・マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

・SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

