■□海外赴任はこれで大丈夫□■海外駐在員の行動指針30選｜11/18(火)10:30開催

グローバル人材育成・研修業を手掛けるインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、無料webセミナー「海外赴任はこれで大丈夫！海外駐在員の行動指針30選」を開催致します。

セミナー詳細━━━━━━━━━━━❖

無料セミナー申込み :https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20251118

概要

・開催日 ： 2025年11月18日（火）

・開催時間 ： 10：30-11：45

・参加費 ： 無料

・形式 ： オンラインにて開催（アーカイブ動画生配信）※過去に開催したセミナーの録画を生

配信いたします

・対象者 ： 人事部責任者/担当者、海外事業部責任者/担当者、海外駐在員/海外駐在予定者

・参加特典 ： 投影資料の配布（アンケートご回答者様）

※法人対象

・お申込みはご勤務先のメールアドレスにてお願い致します。

・個人の方および同業の方のご参加はご遠慮いただいております。

セミナー内容━━━━━━━━━━━❖

海外事業を進める上で直面する課題として、日本人とは異なる価値観・思考・行動パターンを持つ現地社員との関わりについて理解を深める必要があります。

また、海外駐在先ではビジネス上の問題や課題を達成する為の考え・行動にもフォーカスし、企業の持続的な成長を支えるために、組織・個人には何が必要なのかが重要な課題になります。

本セミナーでは、海外駐在社員のミッションである現地ビジネスの問題解決・課題達成を実現するための30つの行動指針について、

具体例を交えて紹介します。加えて、海外現地での経験豊富なエグゼクティブ講師の実体験に基づいたノウハウを学べるセミナーとして、海外現地企業やグローバルビジネスに携わっているビジネスパーソンに必要なエッセンスが盛り込まれております。

人事部や海外事業部でグローバル人材育成に課題をお持ちの方はもちろん、海外赴任予定の方や既に赴任中の方は必見のセミナーです。

セミナープログラム━━━━━━━━━━━❖

■【海外赴任はこれで大丈夫！】海外駐在員の行動指針30選《無料webセミナー》（講師：玉本 潤一）

01: 海外事業関係者の「本音」とは？

02: ずばり、海外駐在員に必要なスキルとは？

03: 海外駐在員に必要なサポートとは？

04: 海外駐在員が身につけるべき具体的なスキル・マインド

■パネルディスカッション

玉本 潤一氏 × INSIGHT ACADEMY 代表取締役 アカデミー長 金 珍燮

01：海外事業において、「人材マネジメント」が上手くいかない理由

02：逆に外国人社員が意識すべきことは何がありますか？

03：グローバルビジネスで業績を上げるために、どのような人材要件が必要になるか？

本セミナーのポイント━━━━━━━━━━━❖

・海外赴任者に求められる必要なスキルおよびマインド

・海外事業展開における人事部の課題およびソリューション

・海外赴任者が理解すべき、日本と諸外国における考え方の違い

こんな方におすすめです━━━━━━━━━━━❖

・海外赴任の予定がある方、または既に赴任中の方

・海外赴任者を支援している人事担当者

・海外事業に課題を感じている海外事業部の方

セミナー講師

玉本 潤一氏

元 コニカミノルタ株式会社 情報機器事業部

事業企画管理部門リーダー

現 LIFE SHIFT JAPAN株式会社 代表取締役

奈良県出身。関西学院大学でアメリカンフットボールに打ち込み、卒業後は大手精密機器メーカーに就職。27歳から9年間はドイツやベルギーに赴任する。悩みを抱える海外駐在員を救うため、17年間の会社員生活を終え、2018年4月にLIFE SHIFT JAPAN（株）を設立した。

主催会社

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役 金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language