トイポとダイスプロジェクトが福岡市が行う大濠公園周辺の商店街イベントを支援

株式会社 トイポ

地域との繋がりを深めるアプリを提供する株式会社トイポ（本社：福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）と、まちを素敵にデザインする株式会社ダイスプロジェクト（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：橋爪 大輔、以下「ダイスプロジェクト」）は、福岡市が実施する大濠・舞鶴公園周辺の商店街でのスタンプラリーイベントを支援したことをお知らせいたします。

■よかよかはしごメシとは

よかよかはしごメシは、福岡市大濠・舞鶴公園周辺の商店街加盟店（飲食店）をめぐって楽しむことのできるイベントです。

イベント期間中にお店に来られた方は、スタンプを貯めることで、限定のアイテムやイベント加盟店で使うことのできるクーポンを獲得することができます。

イベントは大濠公園と舞鶴公園周辺の7つの商店街からなる飲食店27店舗が対象となっています。

今回のイベントでは、福岡市の商店街地域観光連携事業の一環として大濠・舞鶴公園という観光スポットだけでなく、周辺の商店街にも観光客を呼び込み回遊してもらうことで、新たなにぎわいを創出することを目的としています。

■スタンプラリー電子化のポイント

（1）オペレーションの簡易化

QRコードを読み取ることでスタンプラリーのスタンプ発行ができるので、現場の負担の軽減が可能。

（2）マップ情報の可視化

加盟店情報がアプリから確認できるため、ユーザーの来店しやすい環境を提供

（3）イベント参加者の再来店の創出

期間中に加盟店に来店された方への情報発信により、商店街に足を運ぶきっかけを創出

■toypoとは

お店の利用をもっと楽しくお得に便利にするアプリ"toypo"を提供。 ユーザーの行動情報を元にしたお店やイベントの提案などにより、外出の機会や新しい体験との出会いを創出、地域内での消費活動の活発化を実現します。 アプリのユーザー数160万人を突破。

▼サービスサイト

https://toypo.me/

■会社概要

＜福岡市＞

地域産業支援課

住所：福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2F

＜株式会社ダイスプロジェクト＞

代表者：代表取締役 橋爪 大輔

所在地：福岡県福岡市博多区千代1-20-14

設立：2003年6月12日

Webサイト：https://www.diceproject.com/

事業内容：「事業開発デザイン」、「地域デザイン」、「建築空間デザイン」、「コミュニケーションデザイン」、「イベントデザイン」の提供

＜株式会社トイポ＞

代表者：代表取締役 村岡 拓也

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F

設立：2019年4月19日

Webサイト：https://toypo.me/

事業内容：地域との繋がりを深めるサービス「toypo」の開発及び運営

本件に対するお問い合わせ先：pr@toypo.co.jp（担当：後藤）

