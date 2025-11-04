神奈川県警察とのコラボ啓発ポスターが誕生！「ペンと手錠と事実婚」最新６巻絶賛発売中！

株式会社白泉社YAコミックス「ペンと手錠と事実婚」6巻（原作：椹木伸一、作画：ガス山タンク）

株式会社白泉社が刊行している青年誌「ヤングアニマル」（毎月第２・第４金曜日発売）にて大好評連載中の「ペンと手錠と事実婚」（原作：椹木伸一、作画：ガス山タンク）最新６巻が2025年10月29日（水）に発売された。

花火祭りの日、街中を舞台に切鮫＆鶫 VS 連続爆弾魔との推理バトルが描かれる。

【あらすじ】

事件一筋の刑事、切鮫鋭二は、とある事件現場で声を出さない不思議な女子高生、梔子鶫に出会う。

鶫は巧妙な殺人事件の真相を、スケッチブックに描いたド下手な絵で次々に明らかにし、犯人を追い詰める。逆恨みした犯人に襲われそうになる鶫だったが、切鮫は間一髪で彼女を助けることに成功し、犯人を逮捕。安堵する切鮫だったが、その直後、鶫から突然求婚されて―――。

中年刑事・切鮫と推理少女・鶫のタッグが面白い、推理ミステリー第6巻！

神奈川県警察との啓発コラボポスターも神奈川県内にて掲出

神奈川県警察×ペンと手錠と事実婚 警察詐称注意喚起コラボポスター

「ペンと手錠と事実婚」（原作：椹木伸一、作画：ガス山タンク）では正義感の強い刑事・切鮫と名推理が冴える少女・鶫が、バディとなって事件を解決する。今回は全国的に被害が拡大している警察詐欺を注意喚起するため、神奈川県警察とのコラボレーションが実現した。

作品の試し読みはこちら https://younganimal.com/episodes/155d2571a4886

JR横浜駅・関内駅・桜木町駅にて注意喚起広告掲出中！

JR横浜駅ポスター (C)椹木伸一・ガス山タンク／白泉社JR関内駅ポスター (C)椹木伸一・ガス山タンク／白泉社JR桜木町駅ポスター (C)椹木伸一・ガス山タンク／白泉社

お立ち寄りの際は、是非ご覧ください。

掲出期間：2025年11月3日（月・祝日）～11月9日（日）



※ 駅係員への問い合わせはご遠慮ください。

※お問い合わせは白泉社 宣伝課までお願い致します。

※広告をご覧の際は、周囲のお客様への配慮をお願い致します。

※改札内にて掲出されているポスターの場合、入場券または乗車券が必要となります。

※駅業務や駅利用者に対して支障が出る場合、途中で掲出を中止する場合がございます。

YAコミックス「ペンと手錠と事実婚」６

■著者名： ガス山タンク / 椹木伸一

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

推理力抜群の女子高生、梔子鶫（18）に迫られ、紆余曲折あって同棲することになった中年刑事、切鮫鋭二（40）。親の計らいで両家顔合わせの食事会をすることになった切鮫たちだったが、その最中に女性がホテルの客室から転落する事件が発生。鶫が突き止めた驚愕のトリックと、犯人の身勝手な動機とは？ さらに、顔合わせを経て切鮫が鶫に伝えたいこととはいったい…？

大人気、歳の差ミステリーラブコメ、第６巻！