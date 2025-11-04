フクヤキャラ福くじ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』11月22日（土）より展開開始

株式会社フクヤ

株式会社フクヤ（本社：東京都中央区 代表取締役社長：齋藤潤一 以下当社）は、キャラ福くじ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の限定アイテムが当たるはずれなしの店頭くじを各種ホビーショップ・書店等にて2025年11月22日（土）より順次展開いたします。

くじは6等級に加え、最後のくじを引いたお客様が必ずもらえるラスト福賞で構成されています。キャラ福くじ限定描き下ろしイラスト等を使用した限定デザインです。店舗から無くなり次第終了となります。

・フクヤキャラ福くじ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』ラインナップ

【A賞】<全1種>：「おすわりぬいぐるみ 坂本 太郎」 × 1本

描き下ろしイラストの衣装を身に纏って登場！

約20.5cmのおすわり仕様になっています♪

【B賞】<全1種>：「おすわりぬいぐるみ 朝倉 シン」 × 2本

こちらも描き下ろしイラストの衣装でぬいぐるみに！

約20cmと大満足なサイズ♪

【C賞】<全1種>：「B2クロス」 × 2本

幅約72.8cmのBIGサイズのクロスです！おうちに飾って楽しめます

【D賞】<全5種>：「アクリルスタンド」 × 15本

美麗な新規描き下ろしイラストを使用した限定アイテム！

持ち歩きもしやすい約15cmサイズです🌟

【E賞】<全8種>：「アクリルキーホルダー」 × 24本

新規デフォルメイラストを使用したアイテムです！

是非集めてくださいね♪

【F賞】＜全8種＞：「ミニ色紙」 × 32本

キャラ福くじ限定のイラストを使用したミニ色紙です！

お好きな絵柄をお選びいただけます♪

【ラスト福賞】＜全1種＞：「おすわりぬいぐるみ 南雲」 × 1本

最後のくじを引いた人が必ずもらえるラスト福賞には南雲のおすわりぬいぐるみをラインナップ

A賞B賞と同じく描き下ろし衣装で登場！

ここでしか手に入らない可愛いアイテムです🌟！

・フクヤキャラ福くじ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』概要

商品名 ： フクヤキャラ福くじ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

発売日 ： 2025年11月22日（土）より順次発売予定

※店舗により発売時期は異なります

価格 ： 1回 770円（税込）

展開場所 ： フクヤ公式ホームページよりご確認いただけます

https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/202511sakamotodays_kuji_shop/

権利表記 ： (C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

・フクヤキャラ福くじ TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アンケートキャンペーン

くじを購入し、くじ券のQRコードからアンケートに答えて下さった方の中から抽選で2名様に「A賞おすわりぬいぐるみ 坂本 太郎」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします！

応募期間：2025年11月22日（土）~2025年12月22日（月）

※FUKUYA ONLINEへの会員登録（無料）が必要です

※キャンペーンの締め切りには期日があります

※ご当選者様につきましては1月下旬以降にメールアドレス宛にご連絡させていただきます。

『フクヤキャラ福くじ』 は、株式会社フクヤが企画製造販売する店頭で購入できるくじです。

公式サイト：https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/c/cat05/

公式 X ：https://x.com/fukuya_kuji

※画像はイメージです。

※展開日や展開内容は予告無く変更させていただくことがございます。