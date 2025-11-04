「LifeFit10万人＆200店舗達成記念キャンペーン-HELLO NEW ME-」開催！

株式会社FiT

ITを活用したヘルステック事業を展開する株式会社FiT（本社：京都府京都市、代表取締役：加藤恵多、以下「FiT」）が運営する24時間フィットネスジム「LifeFit」は、このたび、アクティブユーザー数10万人および全国200店舗を突破いたしました。

これを記念し、2025年11月1日より「LifeFit10万人＆200店舗達成記念キャンペーン-HELLO NEW ME-」を開催いたします。

キャンペーン特設サイト：https://lifefit.tech/cp/hellonew200

■「LifeFit10万人＆200店舗達成記念キャンペーン-HELLO NEW ME-」実施の背景

LifeFitは、たくさんの会員の皆さまに支えられ、アクティブユーザー10万人および全国200店舗を突破いたしました。

ここまで歩んでこられたのは、「LifeFitで続けよう」と思ってくださった皆さま一人ひとりのおかげです。

このたび、10万人・200店舗という大きな節目を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めて、

“HELLO NEW ME”をテーマにした特別キャンペーンを実施いたします。

今後もLifeFitは、さらなる店舗拡大を進めながら、地域に根ざしたジムづくりと、誰もが「続けられるフィットネス」の実現を目指してまいります。

引き続き、LifeFitをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

■「LifeFit10万人＆200店舗達成記念キャンペーン-HELLO NEW ME-」について

これまでLifeFitを応援してくださったすべての方へ。

そして、これから新しい自分を見つけたいあなたへ。

投稿や招待を通じて参加すれば、抽選で総額50万円相当の豪華特典をプレゼント！

期間：2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）

参加方法

１.友だち招待部門

招待コードを使って友だちを招待しよう！

招待方法はこちらから(https://docs.channel.io/lifefit/ja/articles/-%E4%B8%80%E7%B7%92%E3%81%AB%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86LifeFit-%E5%8F%8B%E3%81%A0%E3%81%A1%E6%8B%9B%E5%BE%85-e471a219#%E6%8B%9B%E5%BE%85%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%8B%E3%82%89)

２.投稿部門

「HELLO NEW ME」ストーリーをシェアしよう！

「続けられた理由」「通い続けて変わった自分」「LifeFitに通って気づいたこと」「変わろうと思った瞬間」などあなたの“変わった瞬間”を教えてください。

専用フォームまたはXで、あなたのLifeFitストーリーを自由に投稿してください。

専用フォームはこちらから(https://lifefit.tech/cp/hellonew200#form)

Xの投稿はこちらから(https://x.com/intent/tweet?hashtags=HELLO_NEW_ME,%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88)

※Xの投稿の場合は公式アカウント ラフィット ときどき タートレ(https://x.com/RafitandTartle)(@RafitandTartle)をフォローし、

ハッシュタグ：#HELLO_NEW_ME をつけて投稿してください。

プレゼント内容

総額50万円相当の豪華特典をプレゼントいたします。

１.友だち招待部門

招待コードを使って友だちが入会すると、友だち招待数上位10名に「LifeFit360日無料チケット」をプレゼントいたします。

※すでにお持ちの定期チケットの有効期限が360日延長されます。

２.【抽選で200名様にプレゼント】友だち招待部門もしくは投稿部門どちらかの参加

友だちを紹介した方もしくは専用フォーム・Xにてご投稿いただいた方の中から、

抽選で合計200名様に下記賞品をプレゼントいたします。

LifeFitオリジナルTシャツ 20名様

Amazonギフトカード(500円分) 180名様

※Xの投稿で応募する場合、公式アカウント ラフィット ときどき タートレ(https://x.com/RafitandTartle)(@RafitandTartle)をフォローしていないと当選報告が届きません。

▼キャンペーン詳細はこちらから

https://lifefit.tech/cp/hellonew200

※詳細や利用規約についてはキャンペーンサイトにてご確認ください。

■ 最新鋭のフィットネスジム「LifeFit（ライフフィット）」について

「LifeFit（ライフフィット）」は、アプリで最短1分・24時間いつでもジムの利用が開始できます。リーズナブルな料金体系（30日 税込3,058円~）で、チケットを購入するだけですぐに利用できる最新鋭のフィットネスジムです。

初期費用や管理費などは一切不要。

会員登録・ジム利用・ポイント管理・店舗検索や混雑状況の確認等がアプリで完結します。

さらに、企業様向けの「LifeFit法人プラン(https://lifefit.tech/lp/houjin_plan)」も展開しており、全国のLifeFit店舗を福利厚生として導入できます。

＜サービス概要＞

料金：１.定期チケット（360日契約）3,058円~（税込）/30日

２.定期チケット（30日契約） 3,278円~（税込） /30日

３.お試しチケット 550円~（税込）/1回

入会・管理費等0円

サービスHP : https://lifefit.tech/

LifeFit フランチャイズオーナーについて：https://fc.lifefit.tech/lp2

LifeFit法人プラン：https://lifefit.tech/lp/houjin_plan

■「LifeFit（ライフフィット）」の特徴

【特徴１.】良心的な料金プラン

30日2,780円~（税込3,058円~）から通えて、入会・休会・管理費など一切なしでご利用いただけます。今まで金銭面が負担でジムに通えていなかった方々でも身近に感じられるような料金プランを実現しました。

【特徴２.】利用前後の手続きが専用アプリで完結

LifeFit（ライフフィット）では、従来のフィットネスジムで行われてきた紙面による会員登録や口座引落申請等の入会手続きは一切必要ありません。

「LifeFit（ライフフィット）」では専用アプリを使うことでジムの入会・退会などすべてがアプリひとつで即時に完結するため、24時間いつでも利用を開始できます。

また、従来の物理キーは不要となり、アプリ内のチェックインコードをセキュリティゲートにかざすだけで簡単に入場ができます。

【特徴３.】充実したマシンと館内設備

初心者～上級者までが快適なトレーニングを実施できるマシンのレイアウト、種類、台数が整っています。加えて、シャワー設備などトレーニング以外の利便性も兼ね備えております。

また、全国の店舗が利用できるため、出張や旅行先でのご利用も可能です。

※ジムごとに設備環境は異なります。

■「LifeFit（ライフフィット）」フランチャイズオーナー募集について

「LifeFit」では、国内にフィットネスを一緒に広めていただけるフランチャイズオーナーを募集しております。

内外装デザインの仕様、設備や必要備品、運営オペレーション全てパッケージ化し、単なる投資商品ではなく、「健康側面から社会貢献」「既存事業とシナジーのある新規事業」「人手不足を解消する無人ビジネス」といった、事業課題を解決するプロダクトとなっています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

オーナー募集HP：https://fc.lifefit.tech/lp2

■会社概要

株式会社FiTは「暮らしにフィットネスを」を目指す世界観に掲げ、フィットネス参加率が低い日本において「健康の民主化」を推進し、健康を起点とした日本の社会課題の解消を目指すヘルステックスタートアップです。

FiTでは、そのコア事業として最新鋭のフィットネスジム「LifeFit」を運営しております。

「LifeFit」は、リアル空間にIT技術や手軽に通える仕組みをかけ合わせることにより、リーズナブルな料金体系、続けやすい顧客体験で、日本人向けに扱いやすい充実したマシン設備を24時間利用可能としており、利便性と品質を両立した新たなジム運営を実現しています。

また、LifeFitユーザーのジムへの来店回数や、フィットネスデータを元にアクションに応じたリワードを提供する、ケンコーポイントプログラムを行っており、日本の健康市場の活性化をめざしております。

「LifeFit」は、今までジムに通えなかった、または継続できなかった方々も利用しやすいシステムと料金体系で、気軽に利用できることに加え、手軽に健康が叶う最新鋭のフィットネスジムとして、全国で204店舗運営しております。（2025年11月4日現在）

社名：株式会社FiT

所在地：京都府京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町537番地20 FIS御池ビル405

代表者：加藤 恵多

創業：2020年12月

URL：https://fitinc.jp

お問い合わせ先：pr@fitinc.jp