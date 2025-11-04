サミーとGMOペパボが、配信者向けに素材を「Alive Studio byGMOペパボ」で配信開始

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、GMOペパボ株式会社（代表取締役社長：佐藤 健太郎、以下、GMOペパボ）が運営する配信画面デザインサービス「Alive Studio byGMOペパボ」にて使用できる素材として、弊社キャラクターの「エイリやん」など、各種素材を配信いたします。

また、クリエイター集団「うさねこメモリー」とコラボした動画、配信用素材をGMOペパボが運営するオリジナルグッズ作成・販売サービス「SUZURI byGMOペパボ」にて配信いたします。

今回、遊技機の魅力を伝える「サミ推し」活動の一環として、サミーを代表するキャラクターである「エイリやん」や「ツインエンジェル」などの素材を提供いたします。パチンコ・パチスロの遊技機を愛するクリエイターの皆さまにぜひご活用いただき、本取り組みを通じて、これまで遊技機に触れる機会のなかった方々にもサミーや遊技機に興味・関心を持っていただくことを目的としています。

【「Alive Studio byGMOペパボ」について】

VTuberをはじめとするクリエイターが動画やライブ配信の画面を、使い放題の豊富な素材で簡単に作成できるサービスです。クリエイターは、VTuber向け素材制作チーム「うさねこメモリー」が作成した1,500点以上の商用利用可能な画像素材を、「Alive Studio byGMOペパボ」上で切り替えるだけで、リアルタイムで簡単に自分好みの動画やライブ配信用画面を作ることができます。

素材以外にも、ライブ配信などで活用しやすい時計やカウンター、雑談配信や大喜利にも使える「お題ルーレット」、好きなセリフを入力して楽しめる「恋愛ゲーム枠」など、クリエイターの動画やライブ配信のアイデアを広げる機能を使用することが可能です。

・Alive Studio byGMOペパボ： https://alive-project.com/studio(https://alive-project.com/studio)

・SUZURI byGMOペパボ： https://suzuri.jp/(https://suzuri.jp/)

・サミ推し：https://www.sammy.co.jp/japanese/fan/sammy-oshi/

【提供素材】

「Alive Studio byGMOペパボ」にて使用できる小物アイテム（全25種） 、背景素材（全12種） 、エフェクト素材（全2種）、また、「SUZURI byGMOペパボ」にて、SNS投稿に使える画像素材（全6種）を配布いたします。

「Alive Studio byGMOペパボ」を使用した配信画面イメージ図

・「Alive Studio byGMOペパボ」にて使用可能な背景素材（一部抜粋）

サミートロフィーホール風背景

・動画、配信用素材（一部抜粋）

本素材を利用の際は、以下注意事項をご確認ください。

◆本素材を改変（色の変更・反転、縦横比率の変更等）して使用しないでください。

◆本素材を配信用動画コンテンツの作成以外の目的で使用しないでください。

◆本素材を配信用動画コンテンツの制作委託以外の目的で第三者に提供しないでください。

◆本素材をアダルト動画、公序良俗に反する動画、違法行為又はそれを助長する動画に利用しないでください。

◆サミー又はサミーグループの名誉声望を貶めるような使い方はしないでください。

◆本素材の使用に関して第三者と争いが生じたとしてもサミーは一切責任を負いません。