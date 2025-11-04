株式会社TeraDoxがECサイトをオープン - 上質なゴルフライフを演出するセレクトアイテムを展開

株式会社TeraDox

株式会社TeraDox（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齋藤啓司）は、2025年11月4日よりオフィシャルECサイト「GOLUZO」をオープンいたします。併せて、同日より楽天市場内にも出店いたします。

GOLUZOは富裕層やセミプロゴルファーを中心に、リゾート地でのラウンドや上質な余暇にふさわしいゴルフアイテムを厳選して展開。

“スポーツ”としてのゴルフだけでなく、“スタイル”としてのゴルフも愉しむ、新たな価値観を提案します

■ ECサイトオープンの背景

当社はこれまで、全国のゴルフスクールを紹介するポータルサイト「ゴルフスクールナビ」を運営し、多くのゴルファーとスクールの橋渡しを行ってきました。

運営を通じてゴルフ上達を目指す人だけでなく、“ゴルフアイテムからゴルフを愉しむ層”の拡大を実感。こうした流れを背景に、ゴルフをより豊かに楽しむ人々に向けて、上質なアイテムを提案するECサイトを立ち上げました。

また、楽天市場という国内最大級のモールにも同時出店し、販路の拡大と認知向上を図ります。

■ ショップの特長・取扱商品

GOLUZOではスポーツ用品としての機能を超え、リゾート地やプライベートクラブでも映える上質なデザインで、大人のゴルファーにふさわしいプロダクトラインを揃えていく予定で、まずはLAB Golf（ラブ・ゴルフ）のパター「DF3 Custom」（全7色）の販売から開始いたします。

取扱商品：L.A.B. GOLF DF3 Custom（全7色） 121,000円（税込）

精緻なバランス設計と美しいカラーリングが融合したこのモデルは、

ラウンドシーンはもちろん、クラブを所有する喜びを高める逸品です。

＜LAB Golf（ラブ・ゴルフ）＞について

L.A.B. Golf（ラブ・ゴルフ）は米国オレゴン州ユージーンで誕生したパターブランドで、特許取得の「Lie Angle Balance（ライ・アングル・バランス）」技術によって、ストローク中のトルク、ねじれを軽減するように作られています。自然なストロークで安定した転がりを得られるよう設計されており、PGAのツアープロからも高い評価を得ています。

■GOLUZOオフィシャルECサイト

https://goluzo.com/

■ 楽天市場店について

- 店舗名：GOLUZO

- 出店日：2025年11月4日

- URL： https://www.rakuten.co.jp/goluzo/

GOLUZOでは今後もお客様のニーズに合ったアイテムを取り揃えて参ります。

