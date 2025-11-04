ミナヅキアキラ『スモーキーネクター Unknown』シリーズ最新刊【本日11/4発売！】
『スモーキーネクター Unknown』ミナヅキアキラ
■ 発売：11/4（火）｜ 配信：10/7（金）
この蜜はお前のために授かった
お互いがお互いのものだと確かめ合ったみつるとアンナ。
一緒に住み始めはしたけれど、もっと一緒にいたくて、片時も離れたくない。
どんどん好きになるあまり、次に血液交換のある繁殖期には、おかしくなってしまいそうだ。
そんな中、みつるはネクターである自分の血液を研究所へ提供することに。
一方、アンナをバイターだと疑う記者が現れて……
