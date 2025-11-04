スポオクにて、つくばユナイテッドSun GAIAがOB選手＆現役選手の直筆サイン入りアイテムを出品する20周年記念オークションを実施

株式会社モバオク

株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小一原 宏樹、以下モバオク)がエンゲート株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:城戸 幸一郎、以下エンゲート)と業務提携し提供するスポーツチーム公式オークションサービス「スポオク」にて、V. LEAGUE所属のつくばユナイテッドSun GAIAが2025年11月4日(火)より『つくばユナイテッドSun GAIA 20周年記念オークションイベント』を開始します。

オークション特設サイトを見る :https://www.sports.mbok.jp/gei/tuvb2510

つくばユナイテッドSun GAIA 20周年記念オークションイベント

この度、つくばユナイテッドSun GAIAでは、創設20周年を記念したオークションを開催いたします。クラブの歴史を振り返り、地域やファンの皆様への感謝の想いを込め、創設20周年記念特別企画としてOB選手、現役選手のお宝グッズが直筆サイン入りで出品されます。

この機会にしか手に入らない世界に1つだけのアイテムをぜひ手に入れてください。皆さんのご参加をお待ちしております。

【つくばユナイテッドSun GAIA 20周年記念オークションイベントオークション 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/226_1_c77cb935dc9f8489c5a91dd3f1c2fba6.jpg?v=202511050524 ]

「スポオク」1周年記念キャンペーン開催

「モバオク」と「エンゲート」に会員登録(※)の上、キャンペーンにエントリーした方に、モバオクポイント200ポイント、エンゲートポイント200ポイントをそれぞれプレゼントいたします。

開催期間：2024年11月14日(木)10:00～2025年11月13日(木)23:59まで

キャンペーン詳細：https://www.mbok.jp/_engate_sports_auction

※モバオクの有料会員・無料会員どちらも対象です

【モバオクについて】

2004年にサービスを開始したインターネットフリマ・オークションサービスです。モバオクでは、手数料無料、月額330円(Google Play決済/iTunes決済は月額360円)のみで出品・落札が可能です。

「人・モノ・社会をつなげ誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/

【スポオクについて】

「モバオク」が日本最大級のスポーツギフティングサービス「エンゲート」と業務提携し提供する、スポーツチーム公式オークションサービスです。

スポーツチームがオフィシャルとして実施するオークションのため、オフィシャルグッズや選手のサイン入り等のレアアイテムを手に入れることができます。

また、20年にわたるオークションサービス運営実績をもつモバオクが商品の出品、梱包発送等を代行するので安心してお使いいただけます。モバオクの有料会員はもちろん、無料会員(※)でもご利用いただけます。

https://www.sports.mbok.jp/

※モバオク有料会員の方は手数料無料で利用可能。「スポオク」のみ、無料会員の方も落札時に落札手数料(落札額の5%)を支払うことで利用可能