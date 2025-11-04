VTuberプロジェクト・シンセマニアクス【東京楽器博2025】出展！日本シンセサイザープロフェッショナルアーツとのコラボレーションを発表！

Age Global Networks株式会社

VTuberプロジェクト「SYNTHMANIACS（シンセマニアクス）」は、2025年11月1日（土）・2日（日）科学技術館（東京都千代田区）で開催された「東京楽器博2025」にブース出展。

「東京楽器博」は、 「見て、聴いて、弾いて、叩いて、最高の楽器体験を！」をコンセプトに、ギター、シンセサイザー、ドラム、管弦楽器、電子ピアノ等の出展ブランドの新製品や逸品、革新的な楽器たちが大集合し、初心者からプロフェッショナルまで幅広い楽器愛好者が楽しめるイベントとして、毎年秋に開催されている。

シンセマニアクスブースでは、描き下ろしイラストを使用した限定ステッカーを配布したほか、ブースに設置されたモニターにVTuberメンバーがバーチャル出演して来場者との交流を行った。

さらに、「東京楽器博2025」の会場にて、シンセマニアクスと一般社団法人日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ（JSPA）とのコラボレーションを発表。JSPAは、電子楽器とコンピューターを活用した音楽制作の普及推進や教育活動を行っており、「シンセサイザーの魅力をもっと広めたい！」という共通の想いから、このコラボレーションを通じてシンセサイザーの普及やDTM（デスクトップミュージック）等の知識向上、さらには音楽文化の継承を目指す。

JSPA × シンセマニアクス コラボレーション

JSPAは、日本を代表するシンセサイザー演奏家・技術者・研究者・制作者らが集結したプロフェッショナル集団であり、その歴史と活動は業界内外から高く評価されています。

一方、シンセマニアクスは2025年9月に始動したばかりのプロジェクトながら、Vtuberの活動を通じてシンセサイザーの楽しさや魅力を発信しています。

JSPAメンバーより、シンセサイザーの操作、演奏から作曲方法やシンセサイザーの歴史などをレクチャーを受ける様子を「特別授業」として配信。シンセマニアクスではJSPAの活動の紹介など、相互に協力し様々な企画を実施する予定です。

＜コメント：刻美りずむ（シンセマニアクス）＞

刻美りずむ

私たちシンセマニアクスとJSPAさんとのコラボレーションが発表されました！

シンセマニアクスメンバーは音楽大好き、でもシンセサイザーについてはまだまだ勉強中！

JSPAの第一線で活躍するプロの方々にご協力いただき、色んな事を吸収、成長していけるのが今から楽しみで、すごくワクワクしています！

シンセサイザーについて初歩から学んでいく時間をメンバーと楽しみませんか！？

一緒に勉強してくれる方も大歓迎！ 配信で待っています♪

今後の発表をぜひ楽しみにお待ちください！

一般社団法人日本シンセサイザープロフェッショナルアーツ（JSPA）

シンセサイザーに代表される電子楽器を扱う音楽家の技能と地位の向上を目指し、1988年に設立しました。

シンセサイザー、デジタルオーディオに関わるプロフェッショナルのネットワークを確立し、電子楽器に関する企画、制作、研究とその成果によって、音楽文化発展のため社会に貢献いたします。

サウンドクリエイター、マニピュレーター、アーティスト、ミュージシャン、コンポーザー、アレンジャー、プロデューサー、エンジニア、音楽講師、事業者など、様々な会員で構成されています。

https://www.jspa.gr.jp/

https://x.com/JSPA_office

【SYNTHMANIACS】メンバー紹介

譜束ぴあの（FUTABA PIANO）

白鍵(しらかぎ)学院 3年生

誕生日： 5月7日

譜束ぴあの

幼少期からピアノを習い、ピアノコンクールでも優秀な成績を納める。クラシック音楽を聴くことが好き。 自分にも人にも厳しい性格だが、妹のいおりのわがままにはいつも振り回されてしまう。夢はピアノリサイタルを開催することと、ネギが食べられるようになること。計算が苦手。

YouTube： https://www.youtube.com/@FutabaPiano

X： https://x.com/Piano_SYNP

譜束いおり（FUTABA IORI）

白鍵(しらかぎ)学院 1年生

誕生日： 3月19日

譜束いおり

好奇心旺盛で色んなことに興味津々。なんでも器用にこなすが、調子に乗って失敗することもしばしば。その度にぴあのお姉ちゃんに助けてもらってる。バイオリンとドラムが演奏できるが、ピアノも弾けるようになりたいと思っている。校内を気ままに跳ねるように駆け回るその姿は、白鍵学院の風紀を（少しだけ）かき乱す。

YouTube： https://www.youtube.com/@FutabaIori

X： https://x.com/Iori_SYNP

刻美りずむ（KIZAMI RIZUMU）

鳴愛(めいあい)高校 2年生

誕生日：3月1日

刻美りずむ

歌とリズムに乗るのが大好き。小さい頃に始めたピアノの腕前は、譜束ぴあのも認めるところだが、色んな楽器・音楽に興味があり、「楽しくないと音楽じゃない！」という信条を持つ。

快活・元気・行動力あり！突然歌い出すので友達からはうるさいと言われている。自分の音楽とりずむでたくさんの人を盛り上げるのが夢。

YouTube： https://www.youtube.com/@KizamiRizumu

X： https://x.com/Rizumu_SYNP

波導らいざ（NAMIDO RAIZA）

鳴愛(めいあい)高校 2年生

誕生日：11月20日

波導らいざ

表は真面目な生徒会、裏では妄想がちなコスプレイヤー。

語り出すと止まらない熱量の高さと、無限に広がる情緒の海に溺れがち。何かと校内で目立つ刻美りずむを観察しつつ、日々妄想を膨らませている。DJプレイを基軸に、感情で音を紡ぐスタイルはハマった時の破壊力は抜群！

YouTube： https://www.youtube.com/@NamidoRaiza

X： https://x.com/Raiza_SYNP

符洛院カナデ（PURAGUIN KANADE）

尊音(たかね)メディア高等学校 3年生

誕生日：2月2日

符洛院カナデ

謎多き小悪魔職人。

オタク気質で、よく喋りよく笑い、毎日楽しく過ごしている。 しかしそのあどけない外見とは裏腹に、言葉はやたらと深く、刺さる。油断していると掌で転がされるかも。サブカルチャーと音楽が大好きで、特技は歌とドラム。自由な感性とこだわりの技術でどんな素材も音楽に変える。

YouTube： https://www.youtube.com/@PuraguinKanade

X： https://x.com/Kanade_SYNP

天空乃ヒビキ（TECHNO HIBIKI）

尊音(たかね)メディア高等学校 2年生

誕生日：8月10日

天空乃ヒビキ

クールな外見と力強い歌声で、学内外から同性人気爆上がり中。

王子様的な扱い受ける反面、実は家で猫とぐうたらすることが一番の幸せ。かわいいものと美味しいものがだいすき(ハート)符洛院カナデには素の自分を見抜かれている。世界中に自分の歌を響かせることが目標。

YouTube：https://www.youtube.com/@TechnoHibiki

X：https://x.com/Hibiki_SYNP

SYNTHMANIACS PROJECT

シンセサイザーの魅力を発信することを目的とし、2025年9月にデビューしたVtuberプロジェクト。シンセサイザーを活用した楽曲制作や演奏など、音楽を主軸とした活動をYouTubeにて配信中！

【キャラクターデザイン】

トータルコーディネート：へるにゃー（株式会社シュガーフォックス）

譜束ぴあの・譜束いおり：UUこんぶ（株式会社シュガーフォックス） https://x.com/yuyu_konbu31

刻美りずむ・波導らいざ：もちうさ（株式会社シュガーフォックス） https://x.com/9tct6

符洛院カナデ・天空乃ヒビキ：へるにゃー（株式会社シュガーフォックス） https://x.com/hellnyaa_4

【音楽プロデューサー】

佐藤純之介

【公式HP・SNS】

HP：https://synthmaniacs.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/synthmaniacs

YouTube：https://www.youtube.com/@SYNTHMANIACS_PROJECT

【SYNTHMANIACS PROJECT】

Age Global Networks株式会社、株式会社文化放送、株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント、株式会社TOY CUTE、株式会社NHKアート、インディビジュアルミュージック株式会社