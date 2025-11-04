書籍『カプリティオチャンネルpresents　難問クイズで思考力を鍛える』11月4日（火）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『カプリティオチャンネルpresents 難問クイズで思考力を鍛える(https://pub.jmam.co.jp/book/b666913.html)』を2025年11月4日（火）全国の書店、ネット書店にて発売します。

■本書の内容

「推測力」「逆算力」「発想力」を身につける難問クイズに挑戦！

YouTubeチャンネル「カプリティオチャンネル」の登録者数は12万人超！「クイズ法人カプリティオ」の待望の書籍は、人気のクイズをもとに思考力が鍛えられる問題集です。カプリティオファンやクイズ好きの方はもちろん、思考力を鍛えたいビジネスパーソンにもおすすめです。

クイズは論理的思考や直感的なひらめきを磨く格好のトレーニング。視点を変える、情報を整理する、推測を重ねる、最後にひらめきを形にする。一連の流れが思考力を鍛える実践的なプロセスとなります。

変化が激しく、複雑な課題解決や新しいアイデア創出が求められている現代のビジネス環境だからこそ、クイズを通して「考え方の幅」をひろめ、思考力を伸ばしてみませんか。

クイズを通じて、柔軟な発想や論理的思考を養い、問題解決力やコミュニケーション力の向上に役立つ一冊です。楽しみながら思考力を高めましょう！

■概要

タイトル：カプリティオチャンネルpresents 難問クイズで思考力を鍛える

著 者：クイズ法人 カプリティオ

発 売 日 ：2025年11月4日（火）

価 格：1,760円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：112ページ

判 型：A5

ISBN ：9784800593771

■目次

「発想の転換力」を鍛える 見た目に騙されるな！ クイズ王式穴埋めクイズ

「言葉の推理力」を鍛える 略される前の言葉を推理せよ！ クイズ王式略語クイズ

「想像力と創造力」を鍛える 一画足して別の漢字を作り出せ！ クイズ王式漢字クイズ

「言語発想力」を鍛える 足りない言葉を探し出せ！ クイズ王式アナグラム

「ヒラメキ×読解力」を鍛える 2つの意味になる文を作れ！ クイズ王式ダブルミーニングクイズ

「知識とひらめきの融合」を鍛える 知識からひらめけ！ クイズ王式市章当てクイズ

「先入観を打破する力」を鍛える クイズ王式ひらがなクロス

「漢字力×読解力」を鍛える 漢字を入れ替えて文を成立させろ！ クイズ王式漢字並び替えクイズ

「語彙の引き出し力」を鍛える 同じ読み方の言葉を当てろ！クイズ王式同音異義語クイズ

「言葉の暗算力」を鍛える 文字を足し引きしろ！ クイズ王式暗算クイズ

「言葉の探索力」を鍛える クイズ王式１文字違いクイズ

「画像の言語化力」を鍛える クイズ王式漢字イラストクイズ

「効率的な探索力」を鍛える クイズ王式ひらがな穴埋めクイズ

■著者プロフィール

クイズ法人 カプリティオ

2014年に発足したクイズ・謎解きのプロ制作集団。

YouTubeチャンネル「カプリティオチャンネル」では、日々、オリジナルのクイズ企画を配信している。代表の古川洋平は、『東大王』『ザ・タイムショック』などのクイズ番組や、『しゃべくり007』『水曜日のダウンタウン』などのバラエティ番組にも出演するなど、幅広く活動中。

主な著書・監修書に、『日本一うんこが出てくるなぞなぞ うんこなぞなぞ』（文響社）、『クイズでわかる 小学生からのネットのルール』（主婦の友社）、カードゲーム『水平思考クイズゲーム ウミガメのスープ』シリーズ（幻冬舎）など。

■ご購入はこちらから

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4800593778

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18368465/

■紙面のご紹介

クイズを通じて、柔軟な発想や論理的思考を養おう