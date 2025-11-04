STマイクロエレクトロニクス、設計を簡略化し可聴ノイズも抑えるGaNフライバック・コンバータICを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、高効率の小型USB-PDチャージャ、急速バッテリ・チャージャ、および補助電源の設計と構築を簡略化するGaNフライバック・コンバータICシリーズを発表しました。同製品は、独自の技術によって負荷を低減させるとともに、電源や充電器の動作音を抑え、優れたユーザ体験を実現します。

700VのGaNパワー・トランジスタを搭載したVIPerGaN50W(https://www.st.com/ja/power-management/vipergan50.html?icmp=tt46601_gl_pron_oct2025)をはじめ、この新しいコンバータ・シリーズでは、フライバック・コントローラとゲート・ドライバを最適化し、小型のパワー・パッケージに集積されています。ゲート・ドライバを集積することで、ゲート抵抗やインダクタンスを微調整する手間がなくなるため、製品開発期間が短縮されるほか、電力密度が向上し、部品点数も最小限に抑えられます。

50Wフライバック・コントローラは、ゼロ電圧でのスイッチング（ZVS）による擬似共振モードで最大負荷まで動作します。軽負荷時には周波数を低減する周波数フォールドバック、中負荷から高負荷時はバレー・スキッピングによりスイッチング周波数を制限し、効率を最適化します。バレー・スキッピングとは、STが独自に開発した電圧の谷をロックする機能により、スキップする谷の数を安定化する技術です。オーディオ周波数では変動が生じず、負荷範囲全体で静かに動作します。無負荷時はバースト・モードで動作し、消費電力を30mW以下に抑えることで厳しいエコ設計規制にも対応します。

高度なパワー・マネージメント機能により、電源電圧が変動した場合でも、出力パワー性能とスイッチング周波数は安定した状態を維持します。例えば、ライン電圧をフィード・フォワードで制御することにより、過度な出力電力を抑えることができるため、設計者は過剰なスペックの電源部品を使用する必要がなくなります。また、ダイナミックにブランキング時間を変える機能では、周波数を制限することによってスイッチング損失を最小限に抑えます。さらに、入出力の過電圧保護、過熱保護、過電圧のブラウンイン / 電圧降下のブラウンアウト保護機能も備えています。

評価ボード「EVLVIPGAN50WF(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evlvipgan50wf.html?icmp=tt46601_gl_pron_oct2025)」は、現在入手可能です。同ボードは15V / 50Wの絶縁型フライバック・コンバータ、2次側には同期整流を実装することで、VIPerGaN50Wを用いたコンバータ開発の期間を短縮できます。この絶縁型コンバータは、90VAC～265VACで動作する汎用アプリケーション用に開発されたもので、組み込まれたセンスFETや高電圧起動回路を含むVIPerGaN50Wの特長を活用します。

VIPerGaN50W(https://estore.st.com/en/vipergan50wtr-cpn.html?icmp=tt46601_gl_pron_oct2025)は現在量産中で、Power QFN（PQFN）パッケージ（5 x 6mm）で提供されます。STのeStoreまたは販売代理店から入手可能で、単価は1000個購入時に約1.09ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/advanced-700V-gan-converters-asp-mchvcon.html?icmp=tt46601_gl_pron_oct2025)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約50,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

