『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』最高レアリティのキャラ確定ガチャチケットがもらえるログボなど正式リリース３.5周年を記念したキャンペーンやイベントを開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com(https://games.dmm.com)）が運営するDMM GAMESでは、タワーディフェンスゲーム『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～（以下「モンスター娘TD」）』において、本日より正式リリースから３.5周年アニバーサリーキャンペーン第2弾を開催いたしましたことをお知らせいたします。
【リリース３.5周年を記念したキャンペーンの開催中！】
「モンスター娘TD」は、正式リリースから３.5周年を迎えました！
こちらを記念して、３.5周年を記念した各種キャンペーンを開催しております。
・キャンペーン1：3.5th Anniversaryログインボーナス
11月4日の定期メンテナンス終了後より、3.5周年を記念したログインボーナス第2弾がスタートします。
第1弾と合わせて最大4400個の幻獣石やL確定ガチャチケットなどの報酬を入手することができます！
【開催期間】
第1弾：2025年10月27日（月）メンテナンス終了後～2025年11月１7日（月）メンテナンスまで
第2弾：2025年11月4日（火）メンテナンス終了後 ～ 2025年11月17日（月）メンテナンスまで
・キャンペーン2：メインストーリーのアイテムドロップ率1.5倍！
メインストーリーで、モンスター娘や獣神の育成に必要なアイテムのドロップ率が1.5倍にアップするキャンペーンを開催中です。新たにゲームを開始された方も効率よくゲームを進めることができます。
・キャンペーン3：復刻中のプレミアムダンジョンが期間中全開放！
毎週末のみ開放されている復刻中の「プレミアムダンジョン」がキャンペーン期間中は常時開放されますので、キャラ育成がしやすくなっています。
・キャンペーン4：牧場の報酬3倍キャンペーン
キャンペーン開催期間中、牧場での獲得アイテムが通常の3倍になるキャンペーンを開催中です。
ゴールドやEXPミルクなどの育成アイテムが大量に入手できますので、受取をお忘れなく。
・キャンペーン5：3.5周年を記念したパックの販売
期間限定で「幻獣石」をお得に購入することができ、ゲーム内で使用できる様々なアイテムがオマケとして
ついてくる特別なパックや、新たなモンスター娘【ブリアレオース娘】ラキオンが必ず入手できるパックを販売中です。
詳しくはゲーム内のお知らせをご確認ください。
【販売期間：2025年10月27日（月）メンテナンス終了後 ～ 2025年11月10日（月）メンテナンスまで】
【ブリアレオース娘】ラキオン
レアリティ：レジェンド / クラス：スナイパー / 武器種：弓 / 属性：水
・キャンペーン6： 3.5th Anniversaryイベント「アタックオブザカラーフェスタ」を開催中！
現在3.5th Anniversaryイベント「アタックオブザカラーフェスタ」が開催中です。
イベント内のクエストを進めイベントポイントを集めることで、「【ホーリースケルトン娘】ペロロス」を仲間にすることができます。
【開催期間：2025年10月27日（月）メンテナンス終了後 ～ 2025年11月10日（月）メンテナンスまで】
～あらすじ～
主人公の前にボーン！ と空から降ってきたペロロス。
【ホーリースケルトン娘】に進化した彼女が告げたのは――
主人公への感謝を込めた祝祭の開催。
進化を遂げた仲間たちと準備をする中、
なぜか密猟者たちも同じ夜に祭りを画策しており――
今、二つの祝祭が激しくぶつかり合う！
【ホーリースケルトン娘】ペロロス
レアリティ：レジェンド / クラス：ガーディアン / 武器種：剣盾/ 属性：光
・キャンペーン7： 3.5周年を記念したモンスター娘が新登場するガチャを開催中！
新モンスター娘の【トゥルーヴァンパイア娘】ヴェラートゥと【俱利伽羅龍王娘】マウロが入手できる
「幻獣石（有償）」でお得に利用できる「3.5th Anniversary限定ステップガチャ」を開催中！
【「3.5th Anniversary限定ステップガチャ」開催期間：
2025年10月27日（月）メンテナンス終了後 ～ 11月10日（月）メンテナンスまで】
【トゥルーヴァンパイア娘】ヴェラートゥ
レアリティ：レジェンド / クラス：ウォリアー / 武器種：拳 / 属性：闇
【俱利伽羅龍王娘】マウロ
レアリティ：レジェンド / クラス：ガーディアン / 武器種：大太刀 / 属性：闇
【過去の周年ガチャも復刻開催中！】
1st Anniversary限定復刻ガチャ
1.5th Anniversary限定復刻ガチャ
【開催期間：2025年10月27日（月）メンテナンス終了後 ～ 2025年11月10日（月）メンテナンスまで】
2nd Anniversary限定復刻ガチャ
2.5th Anniversary限定復刻ガチャ
3rd Anniversary限定復刻ガチャ
【開催期間：2025年11月4日（火）メンテナンス終了後 ～ 2025年11月10日（月）メンテナンスまで】
それぞれのガチャでは、ご利用ごとに専用のガチャメダルをおまけとして獲得することができ、
メダルを一定数までためると、専用の交換所で任意のモンスター娘と交換することができます。
■『モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～』とは
『ミストトレインガールズ ～霧の世界の車窓から～』につづく、"クリエイティブチーム くまさん"が手がける第2
弾！『モンスター娘TD』は、ライトユーザーでも楽しめるタワーディフェンスゲームです。個性豊かでエッチなモンスター娘が数多く登場し、敵である人間を捕まえてのお仕置きなどキャラクターやエロも満足させるゲームとなっています。ライトユーザーでも楽しめる、派手で爽快感があるタワーディフェンスとなっておりますが、豊富なやりこみ要素も満載ですので、皆様に楽しんで頂けるような作品となっております。
■「クリエイティブチーム くまさん」とは
はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチームくまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。
▼製品情報
