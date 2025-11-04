【価格.com保険】2025年11月版の保険人気ランキングを発表！

株式会社カカクコム・インシュアランス

カカクコムグループの株式会社カカクコム・インシュアランス（本社：東京都港区 代表取締役社長：結城晋吾）は、運営する総合保険比較サイト「価格.com保険(https://hoken.kakaku.com/)」（※1）において、2025年11月版の生命保険、医療保険、がん保険、就業不能保険、火災保険（戸建て・マンション）、海外旅行保険、ペット保険、バイク保険、自転車保険の人気ランキングを発表しました。

（※1）「価格.com保険」の運営、保険の申し込み受付、無料相談サービスは、保険募集代理店である株式会社カカクコム・インシュアランス（カカクコムの100％子会社）が行っています

＜トピックス＞

■オリックス生命「終身保険RISE［ライズ］」が3位にランクイン

オリックス生命の「終身保険RISE［ライズ］」は「価格.com保険アワード2025 終身保険の部」で第1位にもランクインした終身保険です。保険料払込期間中の解約払戻金を抑えることでお手頃な保険料を実現しました。また、一生涯にわたって死亡保障が続き、保険料は加入時から変わりません。

さらに貯蓄性も備えているため、教育資金や老後の生活資金などさまざまな目的に活用できます。

詳細を見る :https://hoken.kakaku.com/gla/sh/CompanyID=104/ItemID=104015/

＜カテゴリ別 人気ランキング＞

・生命保険（https://hoken.kakaku.com/gla/）

【1位】ライフネット生命 かぞくへの保険(https://hoken.kakaku.com/gla/tk/CompanyID=113/ItemID=113002/)

・医療保険（https://hoken.kakaku.com/gma/）

【1位】チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ(https://hoken.kakaku.com/gma/ms/CompanyID=108/ItemID=108008/)

・がん保険（https://hoken.kakaku.com/gca/）

【1位】はなさく生命 はなさくがん保険(https://hoken.kakaku.com/gca/CompanyID=135/ItemID=135009/)

・就業不能保険（https://hoken.kakaku.com/gltd/）

・火災保険 戸建て（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

・火災保険 マンション（https://hoken.kakaku.com/kasai/）

・海外旅行保険（https://hoken.kakaku.com/travel/）

・ペット保険（https://hoken.kakaku.com/pet/）

・バイク保険（https://hoken.kakaku.com/bike/）

・自転車保険（https://hoken.kakaku.com/bicycle/）

価格.com保険で商品を比較する :https://hoken.kakaku.com/

「価格.com保険」では、お客さまのニーズやライフスタイルにマッチする保険選びをしていただけるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。

株式会社カカクコム・インシュアランス

株式会社カカクコムの100％子会社で、保険会社計70社（※2）の商品を取り扱う乗合代理店。「未来の安心が今みつかる」をスローガンとしてお客さまに最適な保険を提案し、第一に頼っていただけるような万全のサポート体制づくりに努めています。また専門家（保険コンサルタント）を配置し、保険に関する各種ご相談を無料で受け付けるサービスも提供しています。

（※2）内訳：生命保険会社28社 損害保険会社24社 少額短期保険会社18社



・保険の無料相談：https://hoken.kakaku.com/consultation/

・保険コンサルタント紹介：https://kakakucom-insurance.co.jp/consultant.html



所在地： 東京都港区新橋2丁目6番地2 新橋アイマークビル9階

代表取締役： 結城 晋吾

設立： 2005年4月5日

事業内容： 損害保険及び生命保険の募集代理・媒介

コーポレートサイト：https://kakakucom-insurance.co.jp

運営サイト： https://hoken.kakaku.com/

【データ利用をご希望の方へ】

当社では、保険契約者や保険契約を検討中の方へのお役に立つ情報の提供を目的として、「価格.com保険」内にて統計データを多数掲載しています。また、毎月更新のランキングのほか、アンケート調査結果などをプレスリリースにて公表しています。

これらのデータを、報道関係者以外の外部企業・機関にもご利用いただきやすくするため、当社ではガイドラインを定めています。データ利用をご希望の方は、下記URLより詳細をご確認ください。

データの利用について :https://kakakucom-insurance.co.jp/reprint_of_data.html