日本最大級の技術カンファレンス「FlutterKaigi 2025」へシルバースポンサーとして協賛決定

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、2025年11月13日（木）に開催されるモバイルアプリケーション開発者向けの日本最大級カンファレンス「FlutterKaigi 2025」へシルバースポンサーとして協賛いたします。

FlutterKaigiは、Flutter開発者有志による実行委員会が主催し、Flutter技術情報の共有とコミュニケーションを目的とした、エンジニアが主役のカンファレンスです。現場での知見や工夫を共有することで、単なる技術紹介にとどまらない、実践的で濃度の高い情報が集まる場として高く評価されています。

SODAでは、Flutterを活用したモバイルアプリ開発とAI活用に注力しており、本イベントへの協賛を通じて、Flutterコミュニティの発展と技術交流の促進に貢献してまいります。

開催期間中はスポンサーブースを設置し、弊社のFlutterでのアプリ開発に携わるエンジニアとお話いただけるほか、特別コンテンツや限定ノベルティを用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■FlutterKaigi 2025 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/43703/table/128_1_e3ee94100acb04156d8b7a3cb9721bf7.jpg?v=202511050456 ]

イベントの詳細は、以下公式サイトをご確認ください。

https://2025.flutterkaigi.jp/

SODAは今後も、Flutterをはじめとする多様な技術領域におけるコミュニティとの共創を深め、よりよいプロダクトの実現に貢献してまいります。





■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級スニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。



