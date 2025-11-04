【渋谷モディで開催】韓国コスメ・ビューティーブランド9社が集結！ポップアップイベント「コスきゅん」
韓国の最新コスメ・ビューティーブランドを集め、日本の消費者と直接出会う体験型ポップアップイベント「コスきゅん」。いよいよ11月11日（火）から東京・渋谷モディで開催されます。今回、東京会場に出展する9ブランドの詳細を発表いたします。話題のスキンケアから最旬メイクアップアイテムまで集結。トレンドに敏感な現地のリアルな声をもとに、選び抜かれたラインナップです。
人気のブランドから韓国で話題の注目ブランドまで、ここでしか体験できない“K-Beauty”をぜひ会場でお楽しみください。
■GASH（ガッシュ）
韓国発の“イノベーションスキンケア”ブランド、GASHは“革新は処方の変化から始まる”“最高への絶え間ない問題提起”を掲げ、科学的研究と厳格な臨床試験によって立証された高い効果実感と使用満足度を追求しています。
イベントブース特典
Instagramや、Qoo10関連イベントにご参加で、人気商品のサンプルをプレゼント！
https://www.instagram.com/gash.official.jp/
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/gashofficial
■JAVIN DE SEOUL（ジャビンドゥソウル）
特定の美しさではなく、誰もが持つ素の顔や個性に宿る“本物の美しさ”を尊重する韓国ソウル発の革新的なコスメティックブランドです。本物の美しさを追い求め自由に自分らしさを描き、豊かなカラーバリエーションが、あなたの個性に新たな彩りを添えます。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/javindeseoul.jp/
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/javindeseoul
■arocell（アロセル）
「REVERSE YOUR AGE」をコンセプトとする、韓国発プレミアム・スローエイジングブランドです。
バイオサイエンスに基づき、肌細胞レベルのエイジングケアを追求しています。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/arocell_jp
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/AROCELL
■hersteller（ハーステラ―）
日常に驚きを届けるヴィーガンビューティーブランドです。
自然から見つけた原料と確かな効果でわたしたちの健康と環境を考えたサステナブルビューティーを提案します。
イベントブース特典
１.センティッドバーム1個購入の際に、シグネチャーキーリング1個プレゼント
２.リップバーム2+1（2個お買い上げで1個追加プレゼント）
３.Instagramのフォロー&ストーリーをアップロードすると、サシェ2種2個の計4個をプレゼント
https://www.instagram.com/herstellerbeauty_japan
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/herstellerjp
■GROWUS（グローアス）
「Beauty found in the sea」をコンセプトとする、あなたの日常を輝かせる韓国発ヘア＆ボディケアブランドです。生命の源である海から得た成分の豊かな栄養で、身体の自然なバランスを取り戻すことを目的としたタラソテラピーを追求しています。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/growus.jp/
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/growus
■LUMMIR（ルミル）
K-POPアイドルのメイクも担当するメイクアップアーティストISEULが共同開発。
光の魅力を閉じ込めたエッセンシャルカラーとレイヤリングで、自分だけの価値と美しさを引き出す “LUCENT BEAUTY” ブランドです。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/lummir.jp/
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/lummir
■NDP（ナチュラルダーマプロジェクト）
天然原料を基に、健康美肌を実現するために研究を重ねる「ナチュラル + ダーマ + プロジェクト」の意味を込めたNDPは、健やかな天然由来成分をもとに、ダーマコスメの効果を追求するスキンケアブランドです。「呼吸する肌のはじまり」という哲学のもと、健やかで美しい素肌を目指します。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/ndpskin.jp/
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/ndp
■ZIGTAG（ジグタグ）
JOYFUL SKINWEAR, “塗った瞬間、楽しくなる肌” をコンセプトに、クリエイティブでファッショナブルなダーマコスメを取り扱うスキンケアブランドです。目を引くデザインと独特の質感でスキンケアに楽しさをプラスします。全製品は低刺激テスト＆臨床試験を経て効果も実証済みです。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/zigtag.jp/
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/zigtag
■mude.（ミュード）
SNSファンの声を反映したアイテムで、「インスパイアカーリングマスカラ」が大ヒット中の2020年にスタートしたメイクアップブランドです。
人々の心に響く製品を届けたいという願いを込め、リアルな声を取り入れた製品開発を目指しています。
イベントブース特典
https://www.instagram.com/mude_official_jp
▼Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/mude_jp
■ 「コスきゅん」渋谷開催概要
・日時
・11/11（火）～11/17（月） 11:00～20:00
※最終日は18時まで
・会場
・渋谷モディ1F（〒150-0041東京都渋谷区神南１丁目２１－３）
・入場方法
初日インフルエンサーのみ招待制、一般入場可
・公式Instagram
https://www.instagram.com/coskyun/
■ 来場者特典
・毎日数量限定「コスきゅん」オリジナルグッズをプレゼント（なくなり次第終了）
・各会場で全てのブースのスタンプラリーを集めると特典として“ハズレなし”のラッキーくじに参加可能（なくなり次第終了）
・5,000円以上購入時、特典として“ハズレなし”のラッキーくじに参加可能（なくなり次第終了）
・各ブランドブースでもサンプル等がもらえる様々なイベントを実施（なくなり次第終了）
※商品の販売も行っており、現金、各種カード決済、交通系IC、QRコード決済に対応しております。
※イベント期間中の特別価格のため、お客様の都合による返品・交換はできませんのでご注意ください。
※初日は、各ブランドブースのイベント及びスタンプラリーは実施しておりません。
「コスきゅん」渋谷会場には、スキンケアからメイクアップまで多彩な韓国コスメブランドが集結。実際に試せるタッチアップ体験を通して、自分にぴったりのアイテムに出会うことができます。最新のK-Beautyを体感できる1週間を、ぜひお楽しみください。
