福岡証券取引所の特定正会員の正式加入について

JIA証券株式会社

JIA証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：佐藤歩、以下「当社」）は、2025年5月7日に申請しておりました証券会員制法人福岡証券取引所（理事長：長宣也）の特定正会員として、2025年11月1日付で正式に加入いたしましたのでお知らせいたします。

当社にとっては東京証券取引所、大阪取引所に続く会員権取得となります。

当社は、「金融を通じて社会に貢献する企業であり続ける」を経営理念に掲げるJIAグループの 証券事業を担っております。このたびの特定正会員加入を契機として、九州地域をはじめとする地 域発の成長企業と全国の投資家をつなぐ架け橋となり、地域経済の発展ならびに持続的で活力ある 経済社会の創造に貢献してまいります。

また、親会社である株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(東証プライム:7172）は、 福岡証券取引所のF-Adviserとして、プロ投資家向け市場における上場支援を行っております。

当社におきましても、成長企業の資金調達や投資機会の創出を積極的に支援してまいります。

【金融商品取引法に係る表示】

商号等：JIA証券株式会社

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長(金商)第2444号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ホームページ：https://www.jia-sec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：総務人事部 鈴木

TEL：03-6280-2256

E-mail：suzuki@jia-sec.co.jp