【新番組情報】 アラサー、アラフォー世代のリアルに向き合う『鈴木紗理奈と中川安奈の“修羅 shushushu”』“修羅の時代”を生きる女性たちにスポットライトを当て、応援していく番組がスタート

株式会社スピーディ

『鈴木紗理奈と中川安奈の“修羅 shushushu”』

株式会社スピーディ（代表取締役 福田淳）は、ワンメディア株式会社（代表取締役 明石ガクト）とタッグを組み、ラジオやポッドキャストなどの音声メディアとショート動画を融合させた、新しいコンテンツ体験の創出に取り組んでいます。

その第一弾となるのが、2025年11月より放送・配信がスタートする新番組『鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu』です。仕事・家庭・恋愛……全部、全力でぶつかりたい。そんな“修羅の時代”を生きる女性たちにスポットライトを当て、応援していく番組『修羅 shushushu』。





DJを務めるのは、母として、ひとりの女性として、仕事にも家庭にも全力で向き合う鈴木紗理奈。 そして自分の「やりたいこと」のために全力で働きながら、恋愛にも一生懸命な中川安奈。そんな最強タッグの二人が、現代を生きる女性たちのリアルな声に耳を傾け、笑いながら、時に涙しながら語り合う。“修羅”な毎日を前向きに生き抜くための、等身大トーク番組。そして番組では、「修羅」をテーマにリスナー（シュラー）の皆さんからのメッセージを大募集！普通のお便り（ふつおた）はもちろん、各コーナーへの投稿もぜひお寄せください。番組ハッシュタグは #シュラー で、各プラットフォームでのレビューやコメントもお待ちしています！また、音声プラットフォーム「Spotify」をはじめ、音声配信アプリでは、放送に入りきらなかったトークを含めた拡大版を配信予定。どうぞお楽しみに。

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：鈴木紗理奈と中川安奈の修羅 shushushu

DJ：鈴木紗理奈＆中川安奈

放送日時：毎週木曜日22:00～22:30 ※初回放送は11月6日22:00（30分番組）

配信日時：毎週金5:00更新

放送形態 ： 録音放送

Podcast：https://open.spotify.com/show/0mZOZ69VGtbOk1TipcBytY?si=d58184d9b32947a8

(https://open.spotify.com/show/0mZOZ69VGtbOk1TipcBytY?si=d58184d9b32947a8)番組ハッシュタグ ： #シュラー

構成：後藤 達弥

編集：ワンメディア株式会社

制作：株式会社スピーディ

■コーナー募集

●「修羅おた」※いわゆる「ふつおた」

鈴木紗理奈・中川安奈・シュラーの仲間に共有したい「修羅な話」

相談したいこと、普段は吐き出せない悩み、質問など何でもお送りください。

●コーナー「買うか？もらうか？」※メールのタイトル「買いたい派」or「もらいたい派」

鈴木紗理奈が色々な女性に聞いてみたいこと…

「ブランド品を自分で買いたい派か？ 買ってもらいたい派か？」

シュラーのあなたが「買いたい派」もしくは「もらいたい派」のどっちかを

その理由とともに教えてください！

例）「買いたい派」

自分の欲しいものは自分の頑張りで手にした方が人生の達成感が充実すると思う！

「もらいたい派」

憧れのものはプレゼントしてもらう方が幸せじゃない？

※Spotifyのポットキャストでもぜひ、コメントしてください！

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スピーディ 福田那奈

nana.fukuda@spdy.jp（平日10:00～18:00）