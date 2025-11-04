【12月12日開催】RINATY（りなてぃ）さんが講師♪新型IHクッキングヒーター体験ができる料理教室に無料でご招待！
Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）は、レシピサイトNadia内の三菱家電ファンサイト会員限定キャンペーンとして、都内にて新型IHクッキングヒーター体験ができる料理教室を開催いたします。
三菱家電ファンサイトとは
私たちの暮らしに欠かすことのできないキッチン家電。ファンサイト内では、IHクッキングヒーター、レンジグリル、ジャー炊飯器、ブレッドオーブンなどの製品を紹介しています。
Nadiaが三菱電機との対話を重ねるうちに知った、「使う人にとことん向き合い、使う人の毎日に喜びや感動をもたらす製品を作りたい」という熱い想い。4名のNadia Artistがアンバサダーとなり、三菱電機のものづくりのこだわりがたくさん詰まった製品を使ったレシピやコラムなどのコンテンツを毎月更新していきます。
ファンサイトはこちら :
https://oceans-nadia.com/fans/mitsubishielectric
ファンサイト内コンテンツ
さまざまなキッチン家電の機能を活かしたレシピを毎月公開するほか、アンバサダーのレシピをまとめたコラム、またファン限定のプレゼントキャンペーンや限定イベントへの応募ができるキャンペーンを実施しています。
イベント概要
三菱家電の新型IHクッキングヒーターを体験できる特別料理教室に合計24名様を無料でご招待します。お連れ様をお誘いいただいての参加もOK！ 加熱ムラや焦げつきなどの料理の失敗を減らし、誰でも簡単に美味しい料理を仕上げることができる「CROSS+TOPシリーズ」。グリル庫内はフラットな構造なので、使用後のお手入れもグッと簡単です。毎日の料理が楽しくなる、先進モデルのIHを体験してみませんか？ ふるってご応募ください♪
日時
１. 2025年12月12日（金） 11:00～13:00
２. 2025年12月12日（金） 15:00～17:00
３. 2025年12月12日（金） 18:30～20:30
※各回8名程度で行います。お連れ様は最大3名様までお誘いいただけます。ぜひご家族やご友人の方などをお誘いくださいませ。
※各回とも同じ内容です。
開催場所
Nadia株式会社 Nadiaキッチンスタジオ
〒108-0074 東京都港区高輪 2-16-4 STOCK ビル 2F
（都営浅草線・泉岳寺駅から徒歩2分）
（JR・高輪ゲートウェイ駅から徒歩10分）
注意事項
※当日はお客様による試食を予定しております。
※当日の持ち物や集合時間につきましては当選者へご案内いたします。
※食物アレルギーに関する個別の対応は行っておりません。アレルギーをお持ちの方は、ご自身の責任でご参加ください。
※調理中の怪我や事故には十分お気を付けください。万が一、お客様の不注意によって怪我や事故が発生した場合は、弊社では責任を負いかねますこと、予めご了承ください。
※イベントの実施・内容は変更の可能性がございます。
※会場までの交通費はご当選者ご本人のご負担となります。
※会場には専用駐車場はありません。ご来場には公共交通機関をご利用ください。
※小学生以下のお子様連れでのご参加はお断りさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。
（お子様だけでの参加はできません。必ず保護者の方の同伴をお願いいたします。）
※喫煙、ペット同伴、飲食物のお持ち込みはご遠慮ください。
※無料でご参加いただけます。
※当日の様子を撮影するため、場合によってはお客さまが映り込む可能性がございます。予めご了承ください。
※後日、三菱電機株式会社のサイト内やSNSにてイベントレポートを掲載予定です。
三菱冷蔵庫料理教室(2025年5月開催)(https://kuratoku.lcx.mitsubishielectric.co.jp/column/detail_2721/)
応募条件
ご応募にはNadiaへの会員登録と三菱家電ファンサイトへの登録が必要です（いずれも登録無料）。
応募方法
1．Nadiaの会員登録を行い、ログインする。
2．表示されたアンケートに答えて応募する。
※初めて本キャンペーンに応募される方は、応募とともに三菱家電ファンサイトへご登録できます。
ご応募はこちらから :
https://oceans-nadia.com/fans/mitsubishielectric/present
Nadia内キャンペーンページに遷移します。
応募期間
2025年11月20日（木）15時00分
当選発表方法
当選者の方のみ2025年12月3日までに会員登録のメールアドレス宛にNadiaキャンペーン窓口から当選通知をお送りいたします。当選通知内の回答フォームに期日までに必要事項をご登録いただくと「当選確定」となります。
みなさまからのご応募をお待ちしております！
料理メディア「Nadia」について
Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する約1,000名の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。
なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年7月時点で合計5,800万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。
また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。
▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)
▶レシピサイト「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)
▶Nadia公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)
＜Nadia株式会社について＞
会社名： Nadia株式会社
設立：2012年7月5日
代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀
URL：https://nadia-corp.co.jp/
所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F
事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業
＜お問い合わせ＞
contact@nadia-corp.co.jp