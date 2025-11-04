「こんなことまでわかるの?!」好評につき提供拡大中！あなただけの“てのひらカルテ”付き！「cocoloni占い館」で人気上昇中の『まるわかり手相』

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）が運営する占いの店「cocoloni占い館」では、恋愛・仕事・人生の流れまで手のひらからまるっと読み解く占いメニュー『まるわかり手相』を好評提供中です。「自分の性格にぴったり当たっていた」「友達と一緒に受けて盛り上がった！」と口コミで話題に。人気メニューとして、今注目を集めています。

■好評の声が続々！カラフルな“てのひらカルテ”付き『まるわかり手相』

『まるわかり手相』の提供を開始して以来「自分の性格にぴったり当たっていた」「友達と一緒に受けて盛り上がった！」など、嬉しい感想が多数寄せられています。学生から社会人まで、手相を通して“自分を再発見する時間”として楽しまれる方が増えています。このメニューでは、手のひらに刻まれた線から、恋愛の傾向や相性、向いている仕事や強み、金運や将来の運気の流れなどを20分で分かりやすく読み解きます。鑑定の最後には、世界にひとつだけの「てのひらカルテ」をプレゼント。その日感じた気づきが形に残り、いつでも見返せる“あなただけの取扱説明書”として人気を集めています。また、手元に残るだけでなく、SNSに「てのひらカルテ」の写真をアップされる方もいらっしゃり、占いをもっと身近に、楽しくシェアする新しい楽しみ方として広がっています。

『まるわかり手相』のご予約・お問い合わせ先に関しては、公式HPをご覧ください。

- 公式HP：https://honkaku-uranai.jp/store/

【実際の鑑定風景】

YouTubeで実際の鑑定の様子をご覧いただけます。

『まるわかり手相』鑑定風景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Gx0ocgt6BaA ]

【対応占い師】

翠川凛子（みどりかわりんこ）

所属：立川店・原宿店

心を包み込む鑑定に涙が止まらない…東西の占術を操り最良を！寄り添いながら導く「歩くパワースポット」

光條韻美里（こうじょういんみさと）

所属：立川店・原宿店

様々な占術を使い「いま必要な行動」を具体的にお伝え！恋愛はどうすれば恋が叶うかの戦略を立てることが得意です。

ロイヤル紅光（ろいやるこうこ）

所属：立川店・原宿店

東西の占術を駆使し、あなたの可能性を一緒に発見し「こうなりたい！」に近づけます！心の重荷を原動力へと変える鑑定をお届け！

ホリミホ（ほりみほ）

所属：川越店・原宿店

カードから今必要なメッセージを紐解き、状況に合った占術を取り入れながら、ヒントを真っ直ぐにお伝えします。

真澄一禾（ますみいちか）

所属：川越店

悩めるあなたの恋愛やモヤモヤを最適な占術で全肯定！「自分を好きになれる」愛いっぱいの会話を期待してくださいね。

冥王ひかる（めいおうひかる）

所属：川越店

あなたの仕事や恋愛、人間関係などの悩みに耳を傾けながら、宇宙やカードの力を借りてあなたらしい答えを見つけます。

すみりん♪（すみりん）

所属：立川店

まるでスナックのママのように恋も仕事も「今日はどうしたの？聞くよ！」と優しく寄り添う、心ほどける占い師です。

■占いの店『cocoloni占い館』とは

『cocoloni占い館』は、2024年1月に東京・立川に1号店を出店。その後、埼玉・川越と東京・原宿にも出店を拡大している占いの店です。1号店の出店時から「占いをより身近で、より楽しくご利用いただけるように」という想いを大切にしてきました。安心・安全・高クオリティな鑑定を提供する拠点として、現代人のライフスタイルや占いへのニーズに合った占いの店を目指し、予約無しで「気軽にぷらっと占い」をコンセプトに親しみやすい店舗設計や空間づくり、サービス提供を行っております。また、鑑定料金は事前決済で10分1,100円～（会員価格）、タロットカード、西洋占星術、四柱推命、ルノルマンカードなど多彩な占術をもった占い師が所属し、対面ならではの臨場感あふれる占いを体験いただけます。

- 公式HP：https://honkaku-uranai.jp/store/- X（旧Twitter）：https://x.com/cocoloni_STORE- Instagram：https://www.instagram.com/cocoloni_uranaistore/- TikTok：https://www.tiktok.com/@cocoloni.store- Youtube：https://www.youtube.com/@cocoloni_uranai

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。



〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com