DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」の1周年を記念して、「1st Anniversaryガチャ Part2」や1周年記念「第2回お部屋コンテスト」を開催中！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて「1st Anniversaryガチャ Part2」の開催と、Xにて1周年記念「第2回お部屋コンテスト」を開催することをお知らせいたします。また、「1st Anniversary彼目線ストーリー販売 365日目の蝶々へ」＆「1st Anniversaryセット」を販売していることもお知らせいたします。

公式サイト：https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)

公式X：https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)

■ウエハラ蜂先生デザインの新衣装「1st Anniversaryガチャ Part2」開催！

開催期間：11月1日（土）14:00 ～ 11月21日（金）15:59

本ガチャで新規登場となるカードは、1周年お祝いボイスがついてきます！

※開催中イベントでの"特効効果"はありません。

＜期間限定カード＞

★5【1st Anniversary】葛葉（CV：恋津田蓮也）

★5【1st Anniversary】獅子雄（CV：オベリスク=絽綺）

■1周年記念「第2回お部屋コンテスト」開催中！

開催期間： ～ 11月30日（日）23:59

1周年を記念して、Xにて「第2回夢幻楼お部屋コンテスト」を開催しております。

大賞に選ばれた方には、特別な「お部屋アイテム」をプレゼントいたします！

※「お部屋アイテム」はゲーム内機能「お部屋」で使用できるアイテムです。

詳細は公式Xをご確認ください。

https://x.com/roman_mugenro

■1周年を記念したストーリーやアイテムセットを販売中！

＜1st Anniversary 彼目線ストーリー販売 365日目の蝶々へ＞

販売期間：11月1日（土）14:00 ～ 12月20日（土）15:59

彼目線で語られる、節目を祝うストーリーを販売しております。

ゲームを円滑に進められるアイテムもついてきます。

＜1st Anniversaryセット販売＞

販売期間：11月2日（日）14:00 ～ 12月20日（土）15:59

1周年を記念したお得なアイテムセットを販売しております。

「1周年キービジュアル」のスチルもついてくるセットも販売中です。

※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。

▼1周年記念特設サイト公開中！

https://mugenro.jp/1st/

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/mugenrou

【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】

タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶

ジャンル： 恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版）/ DMM GAMESストア / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

▼出演キャスト

テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉

あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか

【Romanteen18シリーズとは】

一日の終わりに幸せな夢を。

「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。

自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。

感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。

「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。

通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC developed by CYBIRD

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。