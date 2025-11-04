ドローン国家資格の「更新手続き」が渋谷駅直結オフィスで可能！スカイピークが登録更新講習機関に認定 11月4日受付開始

株式会社スカイピーク

産業ドローン分野における人材育成と新規事業を手がける株式会社スカイピーク（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 高野耀、以下「スカイピーク」）は、登録更新講習機関（R0059001）に認定され、2025年11月4日より無人航空機操縦士資格 一等資格および二等資格の更新手続きの受付を開始いたします。JR他各線 渋谷駅直結オフィスという国内随一の好立地で受講可能です。他スクール卒業生の方もぜひお越しください。お問い合わせ、お申し込みは以下より承ります。https://x.gd/pPxavV

■更新講習 概要

無人航空機操縦士の国家資格制度は、2022年12月にスタート以来、一等・二等あわせてこれまでに2万人を超える方々が取得していますが、交付日から3年ごとの更新が義務づけられており、更新時には国土交通省が認定する「登録更新講習機関」での講習受講が必要です。



講習は所持資格の有効期限の9ヶ月前から受講可能ですが、更新手続きが可能となるのは、有効期限の6ヶ月前からとなっています。期間に余裕をもって手続きを行ってください。

【実施会場について】

スカイピーク本社：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F（WeWork 内）

※会議室の一例になります

スカイピークの実施会場は、JRほか各線「渋谷駅」直結のオフィスビルにて実施されます。国内随一の抜群のアクセス環境により、遠方からの参加や忙しいビジネスパーソンにも最適。利便性の高いロケーションで効率よくご受講いただけます。

■講習時間・価格

講習時間・価格は以下となります。（2025年11月現在）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58867/table/31_1_7d48689786db8b5531f4194689dd24b4.jpg?v=202511050425 ]

※卒業生特典：スカイピーク卒業生は受講料が10％OFFとなります。

※企業様/団体様での申込による個別開催のご相談も可能です。

※失効再交付講習（学科＋実地）は現在準備中です。

学科講習は、eラーニング受講（PC・スマートフォン対応）が可能です。実施会場では対面での効果測定（修了演習）のみとなり短時間で効率的に更新業務が行えます。なお、限定変更ごとの更新講習はなく統一のものになります。

■お申し込み窓口

更新手続きの申し込みやお問い合わせは、以下よりお問い合わせください。

お申し込み、ご相談はこちら :https://japandronelicense.com/inquiry/（TEL：03-6682-1969 / Mail info@skypeak.jp）

＜会社概要＞

社名：株式会社スカイピーク

設立：2017年5月19日

代表取締役：高野 耀

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F（WeWork 内）

事業内容：産業用ドローンの教育・人材育成事業／導入支援・運用代行事業／コンサルティング事業

WEBサイト：https://japandronelicense.com/

会社紹介動画：https://youtu.be/xRxoyGsqv8Q

【本件に関するお問合せ先】

株式会社スカイピーク 広報担当 E-MAIL：info@skypeak.jp